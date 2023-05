Lancement de l’album Accros 19: place à la relève musicale

Accros de la chanson constitue un tremplin important pour la relève de l’industrie musicale, affirme le multi-instrumentiste Sébastien Michaud qui depuis neuf ans assure la réalisation de l’album des finalistes du concours provincial.

L’album Accros 19 sera lancé ce samedi à l’école Grande-Rivière à Saint-Léonard dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Six finalistes, soit trois groupes et autant d’artistes solos ont enregistré leur chanson francophone au Studio La Classe à Memramcook sous le regard avisé du réalisateur Sébastien Michaud, assisté des preneurs de son Danny Bourgeois et Jean-Pascal Comeau. Jacob Nammour du groupe Mésopotamie: Les Inconnus confie que cette expérience de studio a été révélatrice. Ils ont pu voir ainsi leur projet musical prendre vie dans des conditions professionnelles.

«Nous avons adoré ça. Ça nous motive à continuer dans ce milieu-là. C’est très motivant comme expérience», a souligné le percussionniste et claviériste du groupe de Dieppe.

La formation qui participe pour la première fois au concours Accros de la chanson propose un pop-rock humoristique avec une approche et une démarche indépendantes. Les chansons, le nom du groupe et leur prestation scénique sont teintés d’une touche théâtrale et d’absurde, un peu à l’image de groupes tels que Les Trois Accords et Bleu Jeans Bleu. Leur première chanson Quiche de Noël évoque un personnage qui a aucune habileté au bonheur. Leur démarche est inspirée du théâtre de l’absurde à la Ionesco.

«On aime mettre du mystère dans nos paroles. On s’inspire de nos émotions, de ce qu’on vit. Ça peut être aussi des gens qui nous entourent», a expliqué le musicien, soulignant qu’ils évitent de se prendre trop au sérieux.

Les trois membres du groupe qui sont en 11e année jouent de la musique ensemble depuis la 7e année. Ce n’est que tout récemment qu’ils ont trouvé leur identité musicale et le nom du groupe.

La séance d’enregistrement en studio leur a permis de s’amuser et de s’épanouir.

«On aime vraiment la création de chansons et ça nous a permis d’aller plus loin.»

L’album Accros 19 rassemble aussi des compositions des groupes 3Dimensions de Fredericton et Pas Bâdré de Bouctouche, dont fait partie Jacem Léger, le fils de l’auteur-compositeur-interprète Daniel Léger.

Dans la catégorie solo, figurent les œuvres de Zoé Allain de Dieppe, de Bérénice Jetté de Moncton et d’Amélie Gautreau d’Edmundston. D’après Jacob Nammour, cet opus s’annonce très prometteur avec une belle variété de styles musicaux.

Sébastien Michaud note que les jeunes arrivent de plus en plus préparés avec du matériel d’une bonne qualité. Ils ont accès à davantage de formation et d’outils pour écrire leurs chansons.

«Ils sont vraiment super. C’est encore une très bonne année», a exprimé le réalisateur qui a eu plusieurs coups de cœur.

Du folk, de la pop, du rock jusqu’au progressif en passant par le traditionnel, les artistes voyagent dans différents univers.

Il a passé une journée complète avec chacun des finalistes pour travailler à l’enregistrement de leur chanson.

«Ça me permet d’aller plus en profondeur dans mon travail de réalisateur et d’être plus à l’écoute de ce que les jeunes veulent entendre et de ce qu’ils aimeraient avoir. J’ai l’impression que plus ça va, plus on réussit à avoir un résultat qui est en symbiose avec ce que les jeunes veulent avoir», a ajouté le réalisateur.

Le lancement de l’album se déroule ce samedi à 19h.