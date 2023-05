Un nouveau magazine culturel est fondé à Moncton

Un nouveau magazine culturel bilingue Tourniquet voit le jour à Moncton. L’éditeur de cette publication indépendante, John Jerome, veut ainsi mettre en lumière toutes les sphères de la scène artistique de la ville en les rassemblant sous un même parapluie. Une tâche qui présente un certain défi, vu le nombre grandissant d’activités dans la région, évoque le rédacteur principal qui œuvre avec une petite équipe de collaborateurs bénévoles.

«Certaines personnes achètent des voitures de collection, d’autres vont en vacances et moi je crée des choses», a exprimé l’éditeur pour qui tout commence par une histoire de passion.

Figure connue du milieu culturel de Moncton, John Jerome partage sa vie entre son emploi au cabaret Xeroz Arcade Bar et ses projets artistiques. Celui qui a œuvré en musique, en cinéma et dans différentes sphères culturelles, a eu l’idée de fonder ce magazine en janvier dernier. Il n’a pas attendu qu’on lui tende la main ou de subventions gouvernementales pour se lancer dans cette aventure. Il s’est inspiré, entre autres, de la revue Valium publiée dans les années 1990.

En anglais, un tourniquet est un garrot qu’on met pour arrêter le saignement d’une blessure. L’éditeur fait ainsi référence aux souffrances dans le monde. Pour l’éditeur, les arts ont toujours été un moyen de s’évader, de jeter un regard sur le monde et de commenter la vie en général.

John Jerome souhaite offrir un instantané du paysage culturel actuel de Moncton en rassemblant la communauté. Il a constaté que l’information ne circule pas toujours d’un groupe artistique à l’autre.

Un peu à contre-courant de la tendance actuelle, il a choisi de publier son magazine en format papier. Éventuellement, la revue sera probablement aussi disponible en ligne, mais la priorité est accordée à l’épreuve papier.

«C’est un peu un défi, mais ça en vaut la peine. C’est plus intéressant qu’un quelconque lien internet. Ça devient plus précieux quand il y a quelques exemplaires d’un magazine. Ça va rester et c’est un objet plus immersif, on peut s’asseoir avec et ça nous débranche du monde digital.»

John Jerome aime l’idée de romancer ou d’idéaliser les arts et de la culture. Il cite en exemple le club de musique CBGB de Manhattan qui était un bar de quartier avant de devenir célèbre après que des groupes comme Ramones aient fait leur début.

«Pourquoi parle-t-on encore de ce bar? J’ai réalisé que c’est parce qu’il y a une scène et qu’il y a toute une communauté qui se rassemble dans ce lieu, des écrivains et des photographes qui ont écrit à propos de ce lieu. Si vous pouvez vous mettre dans l’esprit du créateur, et de ce qui se passe, ça vous donne le contexte et parfois ça contribue à idéaliser ce qui se produit.»

Pour l’instant, il dirige le magazine de façon bénévole avec des collaborateurs et l’appui de commandites provenant d’entreprises locales créatives.

«J’aimerais trouver plus de collaborateurs pour avoir d’autres paires d’yeux. Quand on regarde vraiment tout ce qui se passe, c’est effarant tout ce qui se produit à Moncton tout le temps», a ajouté l’éditeur.

Pour ce premier numéro, plusieurs textes sont signés par John Jerome. Parmi les collaborateurs à la rédaction, on retrouve Carol Doucet, Michelle Blanchard, Samuel LeGresley, Marc Xavier LeBlanc, Joël Roy, Kevin McIntyre, Drew Lavigne, Serge Brideau, Rose Beef, Paul Bossé et Maryse Arseneault. Annie France Noël a réalisé la photo de la page couverture. Quelques textes sont écrits ou traduits en français, mais pour ce premier numéro, la majorité est rédigée dans la langue de Shakespeare. L’éditeur précise que tous les textes ne seront pas nécessairement traduits en français et vice versa, cela dépend du sujet.

Il envisage de publier quatre numéros par année. Il prépare déjà le deuxième volume qui sortira probablement pendant le Festival Acadie Rock, avec un angle sur la culture acadienne. Le premier numéro a été imprimé à 500 exemplaires qui se vendent 10$ l’unité. Une grande fête de lancement est organisée ce samedi au Xeroz Arcade Bar à Moncton à compter de 18h.