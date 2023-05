L’album Accros de la chanson 19 est lancé

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a procédé samedi soir au lancement de l’album Accros 19 à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard.

L’événement a été animé par la porte-parole de l’édition 2023 du concours, Émilie Landry, ainsi que par Cédrick Boissonnault, un jeune artiste de Saint-Quentin.

Amélie Gautreau, Bérénice Jetté, Zoé Allain et les groupes Pas Bâdré, Mésopotamie: Les Inconnus et 3Dimensions figurent sur l’album qui a été enregistré en mars au Studio La Classe à Memramcook sous la réalisation de Sébastien Michaud.

Les trois artistes solos et groupes finalistes prendront tous part à la grande finale d’Accros où ils pourront gagner plusieurs prix et vitrines en plus d’avoir une chance de décrocher le titre de lauréat 2023 du concours musical initié par la FJFNB en 2005.

L’événement se tiendra à la mi-août à Dieppe.

Avec sa chanson Faits d’hiver, Bérénice Jetté en est à une toute première participation au concours Accros de la chanson.

«C’est une chanson qui parle d’une peine d’amour et du sentiment que quelqu’un peut avoir lorsque la personne que l’aime tombe en amour avec quelqu’un d’autre», a raconté l’adolescente de Moncton, qui a quitté le Québec avec sa famille, en 2021, en pleine pandémie de COVID-19.

L’étudiante de 9e année de l’école l’Odyssée a relaté avoir grandi dans un univers familial où la musique était omniprésente.

«Ma mère, ma grand-mère et ma sœur ont toutes touché à la musique, je suis vraiment entourée de musiciennes. C’est là qu’est née ma passion pour le chant», a indiqué Bérénice Jetté.

«J’en suis déjà à ma troisième participation à Accros de la chanson et c’est toujours très formateur comme expérience. D’avoir la chance de passer à travers toutes ces étapes avec d’autres personnes qui partagent la même passion pour la musique est un immense privilège», a pour sa part souligné Amélie Gautreau, une autre finaliste d’Accros 19.

L’album Accros 19 est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d’écoute comme Apple Music, Deezer, Spotify et YouTube Music.

Lisa LeBlanc, Jean-Marc Couture, Maxime McGraw, Sébastien Bérubé, Émilie Landry, Caroline Savoie et Chloé Breault figurent dans la liste des artistes participants à Accros depuis sa toute première édition.