Megadeth: le rock n’est pas mort à Moncton!

Le rock n’est pas mort à Moncton, loin de là. Plus de 6300 amateurs ont salué le grand retour du groupe métal Megadeth dans les Maritimes, samedi soir, au Centre Avenir.

Malgré ses 61 ans et une récente lutte contre le cancer, le chanteur et guitariste Dave Mustaine a fait plaisir à des vieux fans, en enchaînant des classiques comme Symphony of Destruction, À Tout Le Monde, Peace Sells et Tornado of Souls.

Tous les ingrédients d’une soirée thrash metal y étaient: des fans en délire, du body surfing et le fameux mosh pit.

Le public était très varié.

Il y avait évidemment beaucoup de têtes blanches ou grises, mais aussi beaucoup de jeunes amateurs de musique.

Mark Hachey et Leah Carle sont venus de Fredericton avec leurs fils Andy et Michael pour leur offrir un tout premier concert métal.

«J’ai été un fan de Megadeth toute ma vie», confie Mark.

«J’ai grandi en aimant le Heavy Metal, et selon moi, c’est un des meilleurs groupes de tous les temps», affirme-t-il.

Il était évidemment au vieux Colisée en 2010, la dernière fois que Megadeth est venu faire un tour en Acadie.

«Mes deux jeunes aiment exactement la même musique et on ne voulait pas rater notre chance de leur faire vivre ce premier concert.»

Son épouse a aussi beaucoup apprécié le spectacle.

«Je me souviens d’avoir reçu en cadeau mon premier album de Megadeth (Countdown to Extinction, en 1992) pour mon 12e anniversaire. j’étais déjà accrochée.»

Plus de 6300 personnes ont assisté au concert de Megadeth, samedi soir à Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Sébastien Tardif et Annie Caron ont beaucoup apprécié le concert de Megadeth, samedi soir. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Mark Hachey et Leah Carle sont venus de Fredericton avec leurs fils Michael et Andy. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Sébastien Tardif, de Shediac, est aussi un inconditionnel du groupe qui a vu le jour en 1982.

«Je suis tombé en amour avec le métal à l’adolescence. Quand j’ai découvert Megadeth, ça a tout changé pour moi», souligne-t-il.

«J’avais connu un peu de Metallica et de Slayer avant, mais j’ai vraiment été impressionné par le style de Megadeth. Ce que j’aime d’eux, c’est qu’ils n’ont jamais changé leur style. Ils sont toujours restés vrais», ajoute celui qui a vu son groupe favori pour la première fois en 2010, alors que Megadeth avait partagé la scène du Colisée avec Testament et Slayer.

«Même leur nouvel album (The Sick, The Dying and The Dead) est aussi heavy que ceux des années 1980. C’est très important pour moi.»

Annie Caron, de Moncton, a également savouré cette soirée de Métal.

«J’écoute Megadeth depuis les années 1980. C’est la chance d’une vie de pouvoir les voir en concert. Je ne voulais pas manquer ça», souligne-t-elle.

Gilles Arsenault, de Grande-Digue, ne voulait rater cette soirée pour rien au monde.

«J’aime le groupe aussi longtemps que je m’en souvienne», lance-t-il en riant,

«J’adore des chansons comme Angry Again et Peace Sells.»

Les groupes ONI et Bullet for my Valentine assurent la première partie de cette soirée riche en décibels et en fumée.

Megadeth mettra un point final à sa tournée canadienne lundi soir à Halifax.