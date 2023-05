Théâtre du Tsar: une pièce inspirée de la moustache de Freddie Mercury

Les artistes prennent l’inspiration d’un peu partout pour créer leurs œuvres, qu’on parle de musique, de peinture, de cinéma ou de théâtre.

Justin Guitard, lui, a trouvé l’inspiration pour sa dernière création… dans la moustache de Freddie Mercury!

«Quand j’écris , ça me vient souvent d’un simple détail, d’un costume, d’un mot ou d’une anecdote. La moustache de Freddie Mercury m’est apparue et j’avais juste envie d’écrire quelque chose à partir de ça», raconte le directeur de la compagnie Théâtre du Tsar.

L’ancien chanteur de Queen joue d’ailleurs le rôle d’un vilain personnage dans cette troisième pièce de la troisième saison de la troupe.

Un total de six comédiens donnent vie à la pièce L’île du vil: Valérie Deveaux, Marie-Pier Arseneau, Marisol Gingras, Caroline Boissonneault, Marielle Fontaine et Dominic Melanson.

«C’est une pièce que j’avais dans les boîtes depuis quelques années. C’est l’histoire de Clara Estrala, une vedette des temps modernes, chanteuses, danseuse et influenceuse. Elle est un peu tannée de cette vie parce qu’elle ne peut sortir de chez elle. Elle souhaite avoir la paix», raconte Justin Guitard.

C’est là qu’intervient le personnage méchant, le docteur Blaise Bose qui va l’amener sur une île déserte pour qu’elle puisse enfin trouver la quiétude.

Mais une fois sur place, elle se rend rapidement compte qu’elle n’est pas seule. Elle retrouve des vedettes qu’on pensait mortes depuis des années: Elvis Presley, Grace Kelly, Marilyn Monroe et Freddie Mercury.

Tous ces gens sont captifs du docteur Bose et vont tenter de s’échapper.

Valérie Deveaux joue le rôle du méchant docteur Bose, un rôle en or pour cette passionnée de théâtre âgée de 24 ans.

«C’est une opportunité pour moi d’accéder à des émotions, du plaisir et un univers auquel on n’a pas accès dans notre vie de tous les jours», explique celle qui termine actuellement sa maîtrise en psychothérapie à l’Université d’Ottawa.

«J’ai un penchant pour l’art ainsi que pour le théâtre et j’essaie de rester impliqué dans le milieu», s’empresse-t-elle d’ajouter.

Elle se souvient d’un camp d’été au Théâtre Capitol, entre sa sixième et sa septième année, mais sa passion pour les arts remonte à sa plus tendre enfance.

«J’ai toujours aimé jouer. Plus jeune, on faisait des petites pièces pour nos parents. Je pense donc que le théâtre a toujours été avec moi et que ce sera toujours une partie active de ma vie.»

Justin Guitard et sa troupe vont présenter la pièce L'Île du vil, le 12 juin prochain à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Marisol Gingras en est déjà à sa cinquième pièce avec la troupe.

«Le théâtre me permet de m’exprimer. Ça gère aussi mon anxiété et mon stress. Je me sens juste bien quand je suis devant un public. J’aime apprendre des textes et jouer des personnages», raconte l’étudiante à l’école l’Odyssée de Moncton.

Elle incarne le personnage de Grace Kelly sur cette île un peu débile.

«J’ai fait des recherches pour en apprendre plus sur elle et sur sa vie», précise la comédienne âgée de 16 ans.

Cette comédie familiale sera présentée le 10 juin au Centre des arts et de la culture de Dieppe.