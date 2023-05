Beauxmont lance son premier album dans une salle bondée

Dans une ambiance électrisante, le groupe Beauxmont a lancé son premier album dans une salle bondée. C’était la fête pour cette première prestation du septuor acadien qui débarque sur la scène avec un Trad bien assumé et une musique qui déménage.

Pour son premier spectacle, la formation peut déclarer mission accomplie. La salle Bernard-LeBlanc à Moncton affichait complet, vendredi, avec plus de 200 spectateurs ravis de danser et de chanter sur une musique qui s’inscrit dans la tradition de groupes acadiens comme Bois Joli. C’est de la bonne musique acadienne d’inspiration traditionnelle.

Les chanteurs Éric Dow et Félix Belliveau ainsi que leur bande de cinq musiciens ont donné un spectacle solide, énergique et endiablé. C’est le genre de concert festif et rassembleur qui met un sourire sur tous les visages; un bon remède pour éloigner la morosité.

Les gens ont dansé, chanté et se sont amusés. Les guitares, la basse et les percussions se marient à l’accordéon, au violon et à l’harmonica. Fiers et comblés, les musiciens étaient ravis de présenter leur premier spectacle à guichets fermés.

Raconter des histoires

Mélange de traditionnel acadien, de cajun, de country, celtique et autres influences, Beauxmont aime raconter des histoires dans ses chansons. Ils ont interprété principalement les pièces de leur album qui comprend à la fois des compositions et des interprétations. Mentionnons, entre autres, Hôtel Queen et Hilaire La Gloire de Johnny Comeau.

Le septuor a aussi offert des moments un peu plus calmes et sensibles. Le bassiste Jonathan Mpunge et d’autres invités ont interprété en swahili la chanson Kama Kando. Le groupe a rendu hommage à l’oeuvre de l’auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Ligthfoot, décédé le 1er mai.

Leur premier album éponyme est paru le 12 mai. La formation qui regroupe des musiciens des quatre coins des Maritimes a plusieurs spectacles de prévus au cours de l’été. En plus de Félix Belliveau et Éric Dow, Beauxmont rassemble Justin Doucet, Patrick Dugas, Jonathan Mpunge, Jesse Mea et Chris Cormier.