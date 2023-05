Deux choeurs du nord du N.-B. unissent leur voix pour célébrer le printemps

Le printemps sera célébré en chant choral dans le nord de la province. L’Ensemble vocal Douce harmonie qui donnera deux spectacles printaniers partagera la scène avec le choeur à voix mixtes Ars Musica de Campbellton dans un grand concert à Dalhousie.

Les prochains jours seront donc très occupés pour l’ensemble vocal de la Péninsule acadienne qui en est à sa 27e année d’existence. Comme toujours l’ensemble met de l’avant la méthode du belcanto du ténor canadien Léopold Simoneau. Cette technique qui est mieux adaptée pour les cordes vocales favorise la pureté des voyelles et met en valeur la rondeur et la beauté du son, souligne la directrice de l’Ensemble, Émé Lacroix.

L’Ensemble qui regroupe 13 voix féminines voyage à travers différentes époques, du moyen-âge à aujourd’hui. Au programme du concert, figurent un chant du moyen-âge, le célèbre Summertime de George Gershwin (1935) avec un solo au saxophone de Lila Frail, une pièce écossaise qui date du 18e siècle, ainsi que le Duo des fleurs de Léo Delibes composé à la fin du 19e siècle.

«J’aime faire voyager les gens à travers les différentes époques.»

Le programme comprend aussi une pièce inédite du guitariste Jean-Denis Frigault qui accompagne la chorale.

«Jean-Denis Frigault compose de belles chansons françaises et nous en avons choisi une.»

L’ensemble vocal sera accompagné aussi de Ghislaine Foulem-Thériault au piano, de Robert Losier à la contrebasse et de Théo Brideau au violon. Pour son concert à l’Église de Saint-Simon, l’Ensemble a invité le quatuor Clef sous la direction du violoniste Théo Brideau, ainsi que Donat Lacroix et le groupe Les Gaillards d’avant d’Acadie qui assurera la deuxième partie du concert.

Le dimanche 28 mai, l’Ensemble Douce Harmonie offrira un concert avec Ars Musica. C’est la deuxième fois que ces deux ensembles partagent la scène. Émé Lacroix se réjouit à l’idée de retrouver ce choeur, le temps d’un concert.

«C’est une belle chorale. […] Le choix des chants finit toujours par bien se mélanger. Le public vit des émotions différentes à chaque chant. C’est un bel amalgame», a exprimé la cheffe de choeur.

Chaque ensemble présentera au public les plus belles pièces tirées de son propre répertoire. Puis, les deux ensembles, soit un peu plus de 40 choristes, s’uniront pour terminer le concert en offrant une pièce très rythmée. Le public aura droit à un programme musical varié, comprenant des œuvres d’époques et de styles divers. La renommée de ces deux chœurs n’est plus à faire dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ils perpétuent avec fierté la grande tradition du chant choral en Acadie depuis plusieurs décennies.

«On fait ça avec amour parce qu’on aime le chant et partager notre joie de vivre. Chanter c’est l’âme qui s’exprime et on essaie de partager ça avec les gens.»

Les choristes se préparent à ce concert depuis janvier. L’Ensemble vocal Ars Musica, qui en est cette année à sa 34e saison, est quant à lui dirigé par Pierre Lavoie. Formation à voix mixtes, elle est composée d’une trentaine de choristes de la grande région du Restigouche. Ars Musica sera accompagné par Yvan LeBlond au piano et Patrick Gaudet aux percussions.

Le concert Ce beau printemps des deux ensembles vocaux est présenté le dimanche 28 mai au Théâtre L.E.R. de Dalhousie à 14h30. L’Ensemble Douce Harmonie à l’Église Saint-Simon présentera son concert printanier le dimanche 21 mai à 14h30.