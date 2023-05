Le 54e Gala de la chanson de Caraquet dévoile ses finalistes

L’édition 2023 du Gala de la chanson de Caraquet fera rayonner sur scène huit auteurs, compositeurs et interprètes pour cet important concours de la chanson francophone en Atlantique, le 22 juillet prochain.

Jonathan (Jono) Haché de Dieppe, Myriam Thomas de Caraquet et le groupe Messe composé de Maxime Boudreau, Jacob Savoie et Samuel Newman de Petit-Rocher présenteront leurs œuvres dans la catégorie auteur-compositeur-interprète.

Les artistes de la catégorie interprète sont Vickie Haché de Inkerman, Sabrina Goupil de Lamèque et Samantha Curry Haché de Néguac.

La chanson Jackie, de Philippe Collin s’opposera à celle d’Antony Robichaud intitulée Hôtel 4 saisons et à celle de Myriam Thomas, qui à pour titre Effacer. Les trois œuvres sont en nomination pour le titre de chanson étoile.

«Je me suis inscrite à la dernière minute, je ne pensais pas être prise. Finalement je suis finaliste dans deux catégories! Avec mon expérience au Gala de la chanson et les différentes formations, j’aimerais vraiment faire un documentaire musical!», raconte la finaliste Myriam Thomas.

Jusqu’au 22 mai, les finalistes et trois artistes de la relève vont assister à différents ateliers donnés par onze formateurs, dont la directrice artistique Katrine Noël, des Hay Babies. Les formations auront comme thème les arrangements musicaux, l’écriture de chanson, l’interprétation, la diction, l’analyse de texte, la démarche artistique, le développement de projet, etc. Les réservistes néo-brunswickois Stéphane Leblanc, Valérie Bouchard Dugas et Maxime Martinet bénéficieront de précieux conseils.

«Je crois que ce qu’il y a de spécial cette année, c’est la qualité des formations offertes. C’est un record pour nous d’avoir plus d’une dizaine de formateurs», souligne Tanya Brideau, directrice générale.

La grande finale aura lieu au Centre culturel de Caraquet. Les billets au coût de 25$ seront mis en vente le 30 mai prochain via la Billetterie Accès.

Le Petit Gala, quant à lui, permettra à six jeunes âgés de 6 à 13 ans de passer une fin de semaine musicale à Caraquet du 30 juin au 2 juillet.

Dans la catégorie 6-9 ans, Léo Lejeune de Caraquet, Anaïs Albert, de Bertrand et Zoé Mélanie Couture, de Dunlop, sont les finalistes. Ils partageront la scène avec Carolane Cormier, de Caraquet, Logan Rousselle, de Brantville, et Nada Benlabiod, d’Halifax, tous finalistes dans la catégorie 10-13 ans. Les six prodiges se réuniront au Centre culturel de Caraquet pour terminer leur fin de semaine de formation avec un spectacle.

Les jeunes artistes seront formés par Tanya Brideau, Christine Melançon, Nancy Breau et Michelle Smith.

Le projet Trémolo prend forme

Jeunes et moins jeunes pourront échanger et collaborer dans un espace d’apprentissage musical et de rassemblement communautaire grâce au projet Trémolo. La petite école du 276, Boulevard Saint-Pierre Ouest aura sous son toit une académie de musique pour les jeunes de 10 à 17 ans, des cours récréatifs ouverts à tous et un hub pour la communauté.

«Le Gala de la chanson va supporter le projet Trémolo. C’est une belle façon pour nous d’assurer la viabilité du gala et de ses activités tout en réalisant un rêve personnel», explique la directrice.

La nouvelle école de musique dirigée par Chloé Breault et Tanya Brideau ouvrira ses portes en automne 2023.