Musique Saint-Joachim: coup de projecteur sur la relève

Nouvellement à la barre de la série de concerts Musique Saint-Joachim à Rivière-du-Nord, Denis Ferron veut mettre en lumière la relève musicale, tout en offrant de la variété et de la nouveauté.

Fondé en 2015 par le regretté Réjean Poirier, Musique Saint-Joachim est la seule série classique dans la Péninsule acadienne offrant une saison de concerts qui s’étend sur l’année. Le dernier récital de la saison 2022-2023 qui est présenté ce dimanche à l’Église de Bertrand mettra en vedette le pianiste Samuel Gauvin, originaire de Paquetville, et quelques-uns de ses élèves.

Denis Ferron prépare la prochaine saison qui débutera en septembre. Cet enseignant de musique à la retraite, qui a toujours oeuvré auprès des jeunes, a dirigé notamment le Choeur des Anges à Lamèque qui a chanté au Centre Bell, en plus d’avoir produit des comédies musicales. Il assure la direction artistique de Musique Saint-Joachim depuis environ deux mois.

«Je sentais vraiment que je pouvais faire ma part pour assurer la pérennité de l’oeuvre de Réjean Poirier. Musique Saint-Joachim a accueilli des gens d’un peu partout dans le monde. Puis, je me donne vraiment un mandat d’aider la relève parce que les jeunes qui sortent de l’université ont vraiment besoin d’avoir des endroits où se produire.»

Le nouveau directeur s’est donné comme objectif de programmer au moins un concert de la relève par année. Pour la prochaine saison, deux finissants en interprétation de l’Université de Moncton sont déjà confirmés. De plus, cet été, la pianiste et finissante Adèle LeBlanc, l’étoile du Festival de musique de Moncton, se produira en concert à Musique Saint-Joachim dans le cadre d’une collaboration avec le Festival acadien de Caraquet.

«Je veux vraiment faire une place plus que jamais pour la relève. Je me dis que si nous on ne supporte pas notre relève, ils n’auront pas tellement de chance de se produire.»

Le directeur tient aussi à leur verser des cachets professionnels tout comme pour les artistes plus établis.

Musique Saint-Joachim accueillera également des musiciens chevronnés. Quelques artistes sont déjà confirmés pour la prochaine saison, dont le duo Concertante composé d’une violoniste et d’un pianiste. Acclamé partout où il se produit, ce duo a 13 albums à leur actif.

L’organisme a non seulement comme mandat de diffuser du classique, mais d’offrir aussi des concerts de jazz et de musique du monde. L’Orchestre de jazz de l’Université de Moncton dirigé par Sébastien Michaud, regroupant 16 musiciens, figure aussi au programme de la prochaine saison. La plupart des concerts sont présentés à l’Église de Bertrand qui compte environ 400 places.

«C’est un environnement exceptionnel. L’acoustique est parfaite.»

Le directeur envisage également de développer le volet éducatif avec les écoles de la région.

La série musicale reçoit son financement de différents niveaux de gouvernement, de la municipalité de Rivière-du-Nord et de dons provenant de la collectivité.

Le dernier concert de la saison est présenté ce dimanche 21 mai à 14h.