Robin-Joël Cool tient un premier grand rôle dans une série télévisée

Un véritable cadeau a été offert au comédien Robin-Joël Cool qui a décroché un rôle principal dans la nouvelle comédie télévisée Temps de chien de l’humoriste François Bellefeuille. L’acteur de Tracadie incarne un homme au passé flou vivant en marge du système ayant abandonné le continent pour s’établir aux Îles-de-la-Madeleine.

C’est la première fois que le comédien tient un rôle aussi important dans une série télévisée. En tournage depuis environ un mois, le comédien remercie l’équipe pratiquement chaque jour de lui avoir offert ce personnage.

«Je suis tellement reconnaissant parce que c’est un rôle qui a vraiment beaucoup de potentiel, c’est tellement bien écrit. C’est proche de moi. C’est rare qu’on a un cadeau comme ça», a-t-il exprimé en entrevue.

Robin-Joël Cool raconte qu’il s’est beaucoup préparé pour cette audition. Pendant deux semaines, il a porté le personnage de Stéphane en lui. À l’issue de l’audition, il a senti qu’il avait gagné son pari même s’il ne figurait pas nécessairement parmi les grands noms de la télé pressentis pour ce rôle. Les auteurs et le réalisateur François St-Amand ont même décidé de modifier le profil du personnage pour lui donner des origines acadiennes, afin que l’acteur puisse conserver son accent de sa ville natale.

«C’est un rôle qui est le fun parce que je peux jouer dans ma langue, dans mon accent. Ça donne juste plus de profondeur à la chose. Ça a été une belle ouverture de la part de l’équipe, de créer un personnage sur mesure», a affirmé l’acteur, rappelant que l’accent acadien n’est pas très souvent entendu à la télévision.

Écrit en collaboration avec Olivier Thivierge (Bye Bye), Temps de chien raconte l’histoire d’un vétérinaire vedette joué par François Bellefeuille (une profession qu’il a d’ailleurs pratiquée dans une autre vie). À la suite d’un scandale, celui-ci s’exile aux Îles-de-la-Madeleine, le temps de laisser passer la tempête. Il fait alors la rencontre de Stéphane, un homme qui vit en marge de la société. Le comédien acadien confie qu’il s’est beaucoup inspiré de sa famille pour jouer ce personnage sans filtre qui vit librement.

«Quand j’ai lu le script la première fois pour passer l’audition, ça m’a fait beaucoup penser à la famille de ma mère. Ils sont 14 enfants et ce sont des gens un peu excentriques – je dis ça gentiment -, plus grands que nature, qui vivent un peu librement… C’est comme si je voyais dans Stéphane, un peu de toute ma famille. C’est quelque chose qui est extrêmement près de moi étrangement.»

Le comédien admet qu’il a le profil pour jouer des personnages un peu champ gauche, citant en exemple son rôle épisodique de bandit hors norme, un peu absurde, dans l’émission quotidienne Indéfendable sur les ondes de TVA. Il sera de retour pour quelques épisodes de la deuxième saison du téléroman à l’automne.

«Je le sais que je ne suis pas un jeune premier, j’accepte mon casting, j’ai mon accent, ma gueule. Finalement au lieu d’être un handicap, ça a été le fun parce que ça m’a donné accès à des rôles toujours un peu différents. […] Pour ça, je suis choyé. J’embrasse la providence d’avoir la face que j’ai et l’accent. Dans Indéfendable, ils l’ont (le personnage) aussi viré acadien.»

Cap sur les îles

Le comédien s’envole pour les Îles-de-la-Madeleine, mercredi, afin de poursuivre le tournage de Temps de chien qui a débuté dans la région de Montréal. Il sera aux îles pendant trois semaines. Sur les 35 jours de tournage, il en a environ 24.

«Le plateau, c’est vraiment une équipe de feu. C’est la gang qui a fait le Bye Bye. C’est du monde qui vient du milieu de l’humour. […] Il y a vraiment une grosse importance d’accorder à trouver le bon filon. C’est un beau défi d’acteur et on prend le temps de le faire.»

Comédie dramatique en 12 épisodes, Temps de chien sera diffusée sur tou.tv extra à l’automne prochain et à la télévision de Radio-Canada à l’hiver 2024. Une deuxième saison est en cours d’écriture.

Musique

Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, le comédien qui est aussi auteur-compositeur signe la musique pour cette série avec ses fidèles complices Vivianne Audet, Alexis Martin et François Richard. Une session d’enregistrement aura lieu aux Îles-de-la-Madeleine avec Henri-Paul Bénard du groupe Suroît qui collabore à la musique. Robin-Joël Cool et sa bande ont composé plusieurs musiques de films et de séries télévisées. Ils viennent tout juste de terminer la trame sonore du film Dis moi pourquoi ces choses sont si belles de Lyne Charlebois portant sur le Frère Marie-Victorin.

Le comédien est le chanteur du groupe Mentana qui a lancé un deuxième album Rise from the Wreck en 2022. La formation prépare un nouveau spectacle avec une nouvelle équipe, avec comme metteure en scène la comédienne Pascale Bussières. C’est une amie de longue date du groupe.

C’est au Nouveau-Brunswick que la formation donnera le coup d’envoi à sa tournée à l’automne. Deux arrêts sont prévus dans la province: le 4 novembre à Moncton et le 5 novembre à Tracadie.