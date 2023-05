Comme c’est le cas depuis plus de 15 ans, la fête du Canada sera célébrée en grande pompe à Moncton.

Deux grands noms de la musique monteront sur la scène du parc Riverain pour cette occasion spéciale, soit Sloan et les Hay Babies.

Les organisateurs espèrent attirer plus de 20 000 personnes dans ce qui sera certainement une des plus importantes célébrations de notre fête nationale dans la province.

Ce spectacle a permis au fil des ans aux amateurs de musique d’apprécier le meilleur du talent canadien, mais également local.

L’an dernier, le guitariste Colin James avait partagé la vedette avec la légendaire formation acadienne 1755.

En 2019, la Québécoise Ariane Moffatt avait assuré la première partie du concert du groupe April Wine.

L’année précédente, l’auteure-compositrice-interprète Laurence Jalbert avait offert une prestation très appréciée de la foule.

Le groupe acadien Bois Joli, Allan Doyle et Cœur de Pirate avait égaillé les célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada en 2017.

L’ancien chanteur de Glass Tiger, Alan Frew, de même que George Belliveau étaient montés sur la scène du parc Riverain en 2016.

En 2015, Jean-Marc Couture avait partagé la vedette avec le groupe bien connu Trooper.

L’année précédente, Wilfred LeBouthillier avait conquis le public, tout comme le groupe Platinum Blonde.

La coordonnatrice des grands événements à la ville de Moncton, Vanessa Cormier, se dit comblée de voir Sloan et les Hay Babies animer les célébrations cette année.

«Sloan est un groupe de rock légendaire et on est très content de les avoir. Tandis que les Hay Babies sont des icônes acadiennes. Je pense que ce sont deux formations qui sont très aimées des gens et qui ont fait leur place dans le monde de la musique au Canada», souligne-t-elle.

La mairesse Dawn Arnold promet aussi un événement inoubliable.

«Nous sommes enchantés que Sloan et Les Hay Babies soient les têtes d’affiche de nos festivités dans le cadre de la fête du Canada cette année», souligne-t-elle.

«Ces deux groupes, doués de prodigieux talents, sont intimement liés à la côte Est. Il faut s’attendre à un spectacle exceptionnel.»

Sloan est né à Halifax en 1991 et a connu de nombreux succès au cours de sa carrière, comme Money City Maniacs et The Rest of My Life.

Les Hay Babies, formé de Julie Aubé, Katrine Noël et Vivianne Roy connaissent un brillant parcours, avec notamment quatre Prix de la musique de la Côte Est.

Le début de la journée sera consacré aux activités familiales. Il y aura notamment des jeux gonflables, des spectacles d’artistes locaux sur la scène permanente, des activités interactives .

De nombreux kiosques et camions de nourriture seront sur le site à compter de midi, et ce, jusqu’à la fin des festivités.

Le spectacle sera suivi du traditionnel feu d’artifice sur la rive de la rivière Petitcodiac, derrière le centre-ville.