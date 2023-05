Une deuxième saison de la série d’animation Féeli Tout en production

La série animée Féeli Tout aura droit à une deuxième saison. Le projet de l’autrice et scénariste acadienne Cindy Roy est actuellement en phase de production, ce qui devrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année 2024.

Produit par Les Productions Rivard au Manitoba, ce deuxième chapitre des aventures de la fée conteuse du marais de Dieppe a reçu officiellement le feu vert il y a environ un mois. Vingt-et-un nouveaux épisodes de sept minutes seront produits et diffusés sur la chaîne éducative TFO à compter de 2025.

Cindy Roy se réjouit de pouvoir poursuivre l’écriture de ce projet qui lui tient à coeur. La première saison qui a été diffusée l’automne dernier est aussi accessible sur le site web du diffuseur.

«Ça a bien fonctionné. On est allé chercher un public pour qui il y avait peut-être un peu moins de contenu dernièrement, mais pour moi, c’est un public que j’ai vraiment à coeur. Les 4 à 7 ans c’est mon monde», a affirmé l’autrice qui se dit encouragée par le projet.

Étant presque certaine que la deuxième saison irait de l’avant, l’autrice de Dieppe a écrit le scénario des 21 épisodes au cours de l’hiver, toujours avec la collaboration de la script-éditrice Danielle Letourneau.

«J’ai découvert que j’aimais beaucoup écrire pour la télé en écrivant la saison 1 de Féeli Tout donc de pouvoir écrire la saison 2, j’étais vraiment dans mon élément. J’ai beaucoup appris avec la première saison, l’écriture de la saison 2 c’est presque du bonbon.»

Ce deuxième chapitre lui a permis de peaufiner son écriture. Comme elle avait déjà créé le synopsis de l’ensemble des épisodes, elle a pu plonger directement dans l’écriture.

«C’était vraiment une partie de plaisir parce que là je rentrais directe dans l’histoire et je savais plus où je m’en allais. Je suis accompagnée par une script-éditrice assez incroyable. On fait vraiment une bonne équipe. J’ai beaucoup appris, tellement que je me dis que j’aimerais écrire autre chose pour la télé.»

Encore une fois, l’autrice touche aux thèmes de l’amitié, des rencontres à l’école, du goût de la lecture et des différentes saisons. De nouveaux personnages feront leur apparition dans cette deuxième saison. Ils s’installent dans le marais et font la rencontre de Féeli Tout, Oscargot, Bibiane la bibliothécaire, Dani et les animaux du marais.

«Ce sont des nouveaux arrivants et nous allons en apprendre d’eux et eux pourront aussi en apprendre de nous. Ces animaux-là ne sont pas habitués à vivre dans le marais.»

Vocation éducative

Quand Cindy Roy écrit, elle essaie d’avoir du matériel éducatif qui pourra servir en classe.

«Je pense que c’est peut-être ma force avec l’univers de Féeli Tout», souligne la pédagogue de formation.

Pour ce deuxième volet, la fée et ses amis sortiront à quelques reprises du marais pour se rendre, entre autres, dans une grande ville canadienne faire de la planche à roulettes avec Oscargot.

Certaines histoires sont inspirées de la réalité, tandis que d’autres émissions explorent des sujets plus fictifs, mais qui reflètent l’univers des enfants, estime la scénariste. Il y a, entre autres, une émission qui porte sur Oscargot qui est un peu jaloux du succès de la Fée lectrice. Il aimerait lui aussi être un super héros.

«Féeli Tout l’amène à réaliser que lui aussi il a des choses qui le rendent unique et particulier. Je pense que les enfants vont se reconnaître là-dedans. On n’est pas obligé d’avoir le mot super devant notre nom pour être capable de faire des choses incroyables.»

Selon celle-ci, la série jeunesse a permis aux jeunes lecteurs de connaître l’univers de Féeli Tout sous un nouvel éclairage et même d’élargir son public. Les histoires présentées dans le dessin animé ne sont pas les mêmes que dans les livres.

«Pour les Féeli lecteurs que j’ai présentement, c’est vraiment cool parce que c’est comme une continuité de ce qu’ils connaissent déjà de leur univers. Les enfants connaissent beaucoup mieux l’univers de Féeli Tout depuis qu’il y a la série télé.»

La production d’une série d’animation prend beaucoup de temps. Un seul épisode de sept minutes peut nécessiter jusqu’à deux mois de travail. Si jamais il y a une troisième saison, l’autrice assure qu’elle ne manque pas d’inspiration. Le monde de la petite enfance regorge de sujets, soutient-elle.

Cindy Roy qui a publié 21 albums de Féeli Tout a également créé le chat Clochat pour les lecteurs de 6 ans et plus. Un sixième volume de cette série littéraire jeunesse sera publié en octobre prochain.