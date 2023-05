Jacques Arseneault sera l’artiste vedette à l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen

De retour après trois années d’absence, l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen à Moncton mettra en vedette les œuvres du maître graveur de renom, Jacques Arseneault, et plus d’une quarantaine de créations contemporaines d’artistes de divers horizons.

Le directeur général du Centre culturel Aberdeen, René Légère, se réjouit de pouvoir à nouveau présenter l’événement qui met en lumière le travail des artistes de la région de Moncton et du Nouveau-Brunswick. Cet encan devait au départ se tenir au printemps 2020, mais à quelques jours de l’événement, le confinement est entré en vigueur, annulant du même souffle l’activité. Ce sera un retour sous le signe de la fête, assure le directeur général. C’est aussi la plus importante activité de financement du Centre, récoltant habituellement entre 30 000$ et 50 000$.

«C’est aussi important pour les artistes visuels du centre parce que la très grande majorité des artistes qui ont des studios dans le centre présentent des oeuvres. C’est une façon de promouvoir leur travail. C’est aussi une question de sensibiliser un public plus large à l’art contemporain. Ça nous permet dans la soirée de parler de ces artistes-là», a déclaré M. Légère.

Figure importante de l’art contemporain depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, Jacques Arseneault a eu une influence sur beaucoup d’autres artistes visuels. Natif de Dalhousie, l’artiste a aussi été professeur au département d’art visuel à l’Université de Moncton. Il est reconnu pour son travail en gravure à l’échelle internationale, ayant des œuvres exposées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine.

«C’est quelqu’un dont le travail est exceptionnel. On aime le travail qu’il fait et il y a beaucoup de gens qui aiment son travail. Il a été un des premiers artistes à avoir un atelier au Centre. Il est très engagé avec l’Atelier Imago et la Galerie Sans Nom. C’est quelqu’un qui appuie le centre depuis ses débuts», a poursuivi le directeur.

Jacques Arseneault présente trois grandes gravures récentes, dont une pièce phare de sa série Demoiselles. Des œuvres de plus de 30 artistes seront aussi vendues à l’encan. Peintures, photographies, sculptures, collages, œuvres textiles et gravures figurent parmi les médiums utilisés par ceux-ci.

Anne-Marie Sirois installe les oeuvres qui seront vendues à l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Jusqu’au 10 juin, le public peut visiter l’exposition de l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux. – Gracieuseté Anne-Marie Sirois installe son oeuvre qu’elle présente à l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le public aura la chance de découvrir des œuvres, entre autres, de Raymond Martin, Pauline Dugas, Dominik Robichaud, Alisa Arsenault, Annie France Noël, Rémi Belliveau, Yvon Gallant, Mario LeBlanc, Marie Ulmer, Luc A. Charette, Lionel Cormier, Mario Cyr, Nancy Schofield, Gilles LeBlanc, Herménégilde Chiasson, Angèle Cormier, Roméo Savoie, Anne-Marie Sirois, Georges Goguen, Marjolaine Bourgeois, Louise Leblanc, Christian Brun, Monique LeBlanc, Sylvie Pilote, Mathieu Francoeur, Francis Coutelier, Julie Caissie, Maryse Arsenault, Rotshild Choisy, Marc Blanchard, Blake Morin et Dave Skyrie.

Le directeur du centre espère que les gens auront des coups de coeur. La sélection comprend des œuvres assez impressionnantes.

Pour ce 9e encan, les responsables du centre ne se sont pas fixé d’objectif financier, préférant se concentrer sur l’aspect festif de la soirée.

«Nous sommes un peu dans une zone grise. Même si la pandémie est finie, tout est au ralenti. Donc plutôt que de se faire de faux espoirs, on s’est dit qu’on l’organise et on verra comment ça va se terminer.»

Selon M. Légère, la vente de billets avance assez bien. Un total de 120 billets à 75$ l’unité ont été mis en circulation.

L’artiste Anne-Marie Sirois a complété le montage de l’exposition à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux. Le public peut donc aller admirer les œuvres jusqu’à la tenue de l’encan. Le prix des œuvres varie entre 250$ et 2500$. La soirée haute en couleurs qui combine art visuel et expérience culinaire avec des mets préparés par le chef des Brumes du Coude, Michel Savoie se déroulera le 10 juin au Centre culturel Aberdeen. Elle sera animée par Robert Basque et Annie France Noël, artiste et présidente du conseil d’administration du Centre.