La chanteuse Tina Turner s’éteint à l’âge de 83 ans

Tina Turner, la chanteuse à la présence scénique magnétique qui a fait équipe avec son mari Ike Turner pour une série de disques à succès et de spectacles dans les années 1960 et 1970 et a survécu à son horrible mariage pour triompher à l’âge mûr avec le titre What’s Love Got to Do With It, est décédée à 83 ans.

Tina Turner s’est éteinte mardi des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse, selon son agent. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

Née Anna Mae Bullock dans un hôpital du Tennessee, elle a passé ses dernières années dans un domaine sur le lac Zurich. Battue, émotionnellement dévastée et financièrement ruinée par sa relation de 20 ans avec Ike Turner, elle est devenue une superstar à elle seule dans la quarantaine, et est restée l’une des chanteuses les plus prisées sur scène pendant des années.

Avec des admirateurs et admiratrices allant de Beyoncé à Mick Jagger, Tina Turner était l’une des artistes les plus célébrées au monde, connue pour un noyau de succès pop, rock et rhythm and blues: «Proud Mary», «Nutbush City Limits», «River Deep, Mountain High», «What’s Love Got to Do with It» et «We Don’t Need Another Hero».

Elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, a remporté 11 Grammy, a été élue avec Ike au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 (et seule en 2021) et a été honorée au Kennedy Center en 2005, avec Beyoncé et Oprah.

Sa vie est devenue la base d’un film, d’une comédie musicale de Broadway et d’un documentaire HBO en 2021 qu’elle a présenté comme ses adieux publics.