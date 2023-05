Prix Éloi: une immense fierté pour la Vallée de Memramcook

George Belliveau, Chris LeBlanc et la Famille Gould recevront le Prix Éloi 2023. Une récompense qui honore les récipiendaires originaires de la Vallée de Memramcook.

Chaque année ou presque depuis 2012, la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et la Société d’histoire de Memramcook rendent hommage à des personnalités culturelles de la région qui se sont démarquées dans leur domaine, en plus de souligner leur engagement dans la collectivité et leur contribution au rayonnement de la Vallée. Éloi à Protais LeBlanc qui a fait danser les gens de la région au rythme de son violon pendant des années a été le premier récipiendaire. À la demande du public, le comité a décidé de poursuivre la tradition en honorant des artistes de la région. C’est ainsi que le trophée a été nommé en l’honneur du célèbre violoneux.

«C’est vraiment une fierté pour Memramcook. Ça fait reconnaître la région», a déclaré le responsable de l’organisation du Prix Éloi, Eugène Leblanc, précisant que les vidéos des lauréats sont partagées sur les différentes plateformes numériques.

Les lauréats sont choisis par un comité indépendant. L’auteur-compositeur-interprète George Belliveau, natif de Pré-d’en-Haut dans la Vallée de Memramcook reçoit ce prix avec beaucoup de gratitude. Celui qui a plusieurs médailles à son palmarès est particulièrement fier de celle-ci puisqu’elle vient de son coin de pays.

«Il y en a qu’Éloi LeBlanc ça ne leur dit pas grand-chose, mais chez nous, il a été quand même un personnage important dans notre cheminement musical. Parce que mon frère Jean qui est le violoneux de la famille lui il a eu la chance de jouer avec Éloi. La sœur d’Éloi était notre enseignante de piano à toute la famille», a-t-il raconté.

Membre et violoniste du groupe Salebarbes, le musicien à l’esprit rassembleur a de multiples facettes à sa carrière, dont celle de réalisateur d’album dans son studio d’enregistrement à Memramcook. Ce prix le fait sourire parce qu’il se souvient de ses cours de violon. Son enseignante avait avisé sa mère qu’il ne jouerait jamais de violon et qu’il était inutile de perdre son argent et son temps avec des leçons de violon.

«Même si ce n’est pas pour ma carrière de violoneux que je reçois le prix Éloi, c’est quand même assez ironique que tout de suite je gagne ma vie avec un violon dans les mains.»

«Berceau du cinéma»

Selon le cinéaste Chris LeBlanc, la Vallée de Memramcook est non seulement le berceau de l’Acadie, mais celui du cinéma.

«Le cinéma acadien a été inventé à Memramcook. Les deux premiers films en Acadie où on voyait des Acadiens, Les aboiteaux de Léonard Forest, puis Les voix du collège, ont été tournés dans la région.”

C’est donc un grand honneur pour lui de recevoir ce prix dans cette région qui l’a inspiré. Aussi originaire de Pré-d’en-Haut, Chris LeBlanc qui vit depuis longtemps dans la Péninsule acadienne est toujours resté attaché à sa région natale.

«C’est là que j’ai commencé à faire des films quand j’avais 15, 16 ans. Puis, je suis toujours retourné à Memramcook. J’y suis très attaché.»

Sa famille sera présente à la cérémonie dimanche et cela lui fait immensément chaud au coeur.

«Le métier de cinéaste, il n’y en a pas une douzaine à Memramcook. Je prends ça un peu comme une confirmation de mon implication avec les jeunes. »

Le cinéaste qui a fait briller la communauté de Memramcook dans ses films travaille depuis 35 ans avec les jeunes afin de les initier à ce métier de «fou» comme il s’amuse à dire. Ce prix est donc aussi un clin d’oeil à son engagement dans la communauté. En 2021, il a enterré une capsule temporelle contenant 500 heures d’images filmées et autres objets artistiques dans le sous-sol du Monument-Lefebvre. Si le Prix Éloi est souvent remis à des musiciens, il reste que des artistes de diverses disciplines ont été récompensés depuis huit ans. Chris LeBlanc estime que ces œuvres cinématographiques sont un peu comme des poèmes musicaux en images.

Trois frères musiciens

Native de Lourdes, La famille Gould rassemble trois frères: Clarence et les regrettés Olivier et Édouard. Inspirés par l’héritage d’Éloi Leblanc, ces trois musiciens sont très connus dans la région pour leurs prestations dans des rassemblements. Pendant au moins une quinzaine d’années, ils ont joué dans divers événements: mariages, fêtes, anniversaires. Ils avaient le don de créer de l’ambiance avec leur style unique, mentionne Eugène Leblanc.

«C’est l’une des familles les plus sympathiques de la région. C’est du monde qui aime les gens qui veulent rendre service. Ils sont toujours prêts à aider. Ils jouaient de la musique dans les mariages au moins pendant une quinzaine d’années. Dans le temps, c’était très populaire, c’était soit le violon ou l’accordéon», a relaté Eugène Leblanc.

Après le décès de ses frères, Clarence Gould a continué de jouer de la musique dans les mariages et il a formé le groupe Les Tapageux qui a enregistré quelques albums.

La cérémonie du Prix Éloi se déroulera dimanche à 14h au Théâtre du Monument-Lefebvre. Des vidéos sur le parcours de chacun des lauréats seront présentées, en plus de quelques prestations au violon d’Eddy Poirier. Artiste invitée, la soprano Monette Gould chantera également. Les organisateurs attendent entre 150 et 200 personnes. Une rencontre avec les artistes au Café culturel du Monument-Lefebvre suivra la cérémonie.