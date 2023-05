Le groupe The Mainlanders fin prêt pour un été occupé

Ils sont jeunes, beaux, pleins de vie et aiment la musique. Tant mieux pour eux, car un été fort occupé attend les membres du groupe de musique country The Mainlanders.

L’ensemble de six artistes est considéré comme le plus récent et le plus jeune groupe country du Nouveau-Brunswick.

«Pour quelques membres du groupe, quatre sur six, ça fait plusieurs années qu’on joue ensemble. Je dirais même depuis une dizaine d’années», dit la chanteuse Josée Vautour.

En 2019, elle s’était inscrite à un concours, le Country Liberty Cover Contest. Le gagnant avait la chance de participer à une vitrine au Festival de musique de la plage Cavendish à l’Île-du-Prince-Édouard.

«J’avais demandé aux musiciens de m’accompagner à cette vitrine. Après ce show, on s’est dit que ce serait l’fun de créer un groupe», raconte-t-elle.

«On est un groupe country principalement anglophone, mais c’est sûr que quand on joue dans la région et qu’on sait qu’il y a des Acadiens dans la foule, on aime intégrer quelques chansons classiques acadiennes.»

Lorsque l’opportunité s’y prête bien, le groupe aime interpréter du 1755, Bois-Joli et autres.

«Notre but c’est que tout le monde ait du fun et que ce soit une soirée agréable autant pour le public que pour nous», exprime la chanteuse.

Les interprétations varient du nouveau country au plus ancien, soit de Luke Combs et Lady Antebellum en passant par Brooks & Dunn et Nitty Gritty Dirt Band.

En plus de Josée Vautour, The Mainlanders est composé du chanteur et guitariste Denis Blanchard, de Ryan Ouellette à la guitare électrique, de Kyle Birt au clavier et voix, de Sébastien Turner-Chiasson à la basse et voix, et de Mathieu Arsenault à la batterie.

Cinq des six membres du groupe sont originaires de la région de Kent.

Le groupe ne chôme pas en attendant l’été. Il est actuellement en studio afin d’enregistrer quelques compositions, simples ou monoplages, qui pourraient être prêtes avant la fin de l’été. Éventuellement un album country anglophone suivra en temps et lieu.

En tenant compte de la pandémie qui a précédé, The Mainlanders a vraiment pris son envol à l’été 2022 avec «de vraies foules et des spectacles normaux» comme l’indique Josée Vautour.

Le sextuor a présenté des spectacles au Nouveau-Brunswick et est également retourné au Festival de musique à la plage Cavendish à l’Île-du-Prince-Édouard en 2022.

L’été 2023 s’annonce bien rempli pour le groupe. Il entame sa série de spectacles le 10 juin avec Le Gros Party à Bouctouche. Presque chaque fin de semaine de l’été, The Mainlanders sera sur une scène dans la province. Pour l’instant, le dernier spectacle à l’horaire est celui du 18 août au Party du champ de Neguac.

À noter que le 15 août, en soirée, ils seront au Pays de la Sagouine parmi d’autres artistes.

«Il y a quelques spectacles surprises qui ne sont pas encore annoncés et qui sont à venir», confie Josée Vautour, qui est très reconnaissante de l’évolution du groupe.

«L’année dernière, on avait tendance à ouvrir les spectacles et cette année on a la chance de faire la fermeture de plusieurs», ajoute-t-elle.

«Ça va vraiment bien. On est chanceux d’avoir les festivals qui nous approchent», explique pour sa part le chanteur Denis Blanchard. On est vraiment fiers d’où on est rendus et on a hâte de voir jusqu’où on va se rendre.»

L’artiste acadien a également hâte que le groupe sorte ses propres chansons qui devraient faire partie de l’éventuel album.