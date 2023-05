Les poètes de l’Acadie débarquent à Montréal

Une imposante délégation acadienne débarque au Festival de poésie de Montréal du 29 mai au 4 juin. Pour la quinzaine de poètes, c’est l’occasion de tisser des liens, de nourrir sa créativité et de faire briller la littérature de l’Acadie dans la métropole québécoise.

Il y a longtemps que le festival n’a pas accueilli une aussi importante délégation de l’Acadie. La poète Émilie Turmel, directrice littéraire des Éditions Perce-Neige (spécialisée en poésie), souligne que dans les premières années de la maison d’édition de Moncton, à l’époque de Gérald Leblanc, c’était courant de voir des délégations de poètes se rendent dans divers événements littéraires au Québec. Au moment où elle a pris les rênes de Perce-Neige, la porte s’est grande ouverte pour organiser un tel projet d’autant plus qu’elle connaît bien la directrice artistique du Festival, Catherine Cormier-Larose.

«On s’est un peu invité au festival. Les activités commencent à reprendre une erre d’aller plus normale et j’ai constaté quand je suis arrivée à Perce-neige qu’il y avait presque trois années de livres (pandémie oblige) qui n’ont pas eu le rayonnement qu’ont les livres d’habitude. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu passés sous le radar alors comment on fait un retour un peu plus spectaculaire pour marquer le coup et que les gens remarquent ces livres», a expliqué Émilie Turmel.

Douze poètes se produiront sur la scène du spectacle littéraire intitulé Acadie Rock, Acadie Love pour longtemps encore. Ils seront accompagnés en musique de Joseph Edgar. Le dernier spectacle de poésie acadienne d’aussi grande envergure à Montréal remonte à une décennie. Il avait alors été présenté dans le cadre du Festival international de littérature, mentionne Catherine Cormier-Larose «Je lis la poésie acadienne depuis de nombreuses années et ça fait plusieurs années que je mets ça dans l’univers que ce serait donc plaisant d’avoir un autre spectacle acadien», a affirmé la directrice artistique du festival qui a des origines acadiennes lointaines.

Tout comme les poètes invités, les festivaliers sont de plusieurs générations. Environ 8000 personnes arpentent les activités du festival. Les amateurs de poésie sont déjà très enthousiastes à l’idée de rencontrer certains poètes acadiens comme Georgette LeBlanc, Sébastien Bérubé (gagnant du combat du livre Radio-Canada), Jonathan Roy et Serge Patrice Thibodeau.

«Ce sont des noms qui circulent déjà et en les associant à de plus jeunes générations, ça donne vraiment un beau panorama de ce qui se fait en Acadie», a indiqué Catherine Cormier-Larose.

«On a la chance d’avoir quelques poètes acadiens qui habitent à Montréal depuis quelques années comme Mo Bolduc. Chaque fois que Mo Bolduc fait une performance sur scène, les gens tombent en bas de leur chaise. J’ai l’impression qu’on va chercher un aspect de la poésie encore plus performatif puis très près des gens que parfois la poésie ne se permet pas toujours.»

Partout dans le festival

Les poètes de l’Acadie participeront à plusieurs activités littéraires dans différents lieux de la ville, dont quelques librairies indépendantes.

«Pendant les sept jours du festival, il y a toujours au moins un poète acadien qui est présent dans différentes activités. […] Comme ça, les gens peuvent aller à leur rencontre à différents endroits, en spectacle, dédicaces et conversations», a expliqué Catherine Cormier-Larose.

De plus, la revue de poésie contemporaine Exit qui consacre son prochain numéro à la poésie acadienne sera lancée pendant le festival, le 1er juin, juste avant le grand spectacle. Émilie Turmel qui coordonne la délégation des poètes de Perce-Neige espère marquer un grand coup avec cette visite au festival. Un événement qui met en lumière les livres et la multiplicité des voix, en plus d’inspirer les écrivains.

«Pour avoir travaillé dans le milieu événementiel, je trouve que comme artiste, la rencontre avec le public et les autres artistes est déterminante dans la suite des œuvres. Une rencontre peut t’amener de nouveaux projets et de nouvelles collaborations.»

Le festival comprend deux volets: les performances et le marché de la poésie qui est le seul en Amérique du Nord. Il prend place dans des chapiteaux au cœur de la ville, sur la rue Mont-Royal. Perce-Neige y occupera une grande place avec ses 12 poètes. À cela se greffe une vaste campagne de promotion auprès des librairies indépendantes afin de faire connaître les livres. À la suite d’un sondage mené auprès des libraires de Montréal en 2019, l’entreprise avait constaté que ses titres étaient peu connus.

«C’est un marché qui est ultra important parce que c’est vraiment le marché montréalais qui fait la différence dans le succès commercial des maisons d’édition au Canada francophone», a soulevé l’éditrice.

Des poètes de diverses générations font partie de la délégation, dont une majorité ayant des publications récentes. Il n’y a pas que les poètes de Perce-Neige. On retrouve aussi notamment Xavier Gould et Carl Philippe Gionet.

Porter son œuvre à la scène

Jonathan Roy qui vient de publier un nouveau recueil Mélamine Méduse sera de la pléiade des auteurs étoiles de la Soirée du festival Briller vrai le 31 mai. Celui qui partagera la scène avec de grands noms de la poésie est heureux de faire vivre son recueil devant le public, une œuvre écrite dans cette perspective.

«Ce qui est le fun c’est de se retrouver sur la même scène auprès de poètes que j’admire et que j’aime le travail et d’aller à la rencontre du public montréalais», a exprimé le poète.

Il se réjouit de débarquer dans la métropole avec la famille acadienne dans ce festival qu’il compare à un microclimat littéraire favorable à l’émergence d’idées. Ça augmente le niveau d’énergie, soutient-il.

Comme directeur du Festival acadien de poésie, il présentera aussi trois vidéos poèmes réalisés par d’autres artistes dans le cadre du projet Acadie-lumière, le fruit d’un partenariat entre les festivals de Montréal et de Caraquet.