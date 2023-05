Place aux artistes à Shediac

Les artistes de Shediac auront l’occasion de rencontrer les touristes et même de créer des œuvres sous leurs regards cet été au parc Rotary.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, confirme que les artistes auront leur galerie d’arts au cours de l’été, près du gros homard de Shediac. L’endroit a été désigné sous le nom de Cabane des artistes.

«Avant la construction du centre Homarus, on avait un édifice qui était le centre d’information des visiteurs», explique Roger Caissie.

Depuis que le centre Homarus a ouvert ses portes l’an dernier, le centre d’information des visiteurs de la municipalité se trouve à l’intérieur de ce nouvel emplacement.

La Ville de Shediac s’est retrouvée avec un bâtiment vacant parmi les quelques cabanes colorées du parc Rotary se trouvant à la porte d’entrée de la municipalité. L’idée d’y aménager une galerie d’art a alors fait son chemin au cours des derniers mois.

«On a décidé de le transformer en galerie d’arts ou atelier d’arts, un peu comme le quai des artistes à Caraquet», déclare l’agente de développement communautaire à la Ville de Shediac, Fannie Duguay.

L’idée est de permettre aux visiteurs de rencontrer les créateurs d’œuvres. «Les artistes sont invités à venir peindre sur place aussi», exprime l’agente de développement communautaire dans le cadre du projet.

La municipalité a approché les regroupements Art Shediac, le Cercle des artistes de Shediac ainsi que le Village des artistes qui acceptent de prendre part au projet qui sera supervisé en bonne partie par la Ville de Shediac.

Susan Jardine, membre fondatrice du groupe Art Shediac, accueille la nouvelle avec réjouissance. «Je pense que c’est merveilleux pour tous les artistes de la région d’avoir une galerie d’arts dans le parc du gros homard», dit-elle.

Celle qui gère également une galerie d’arts au quai de Pointe-du-Chêne, appelée «Art on the wharf», souligne la présence de nombreux créateurs artistiques à Shediac et les environs.

Les artistes auront l’occasion d’exposer leurs œuvres et même de les préparer en direct s’ils le désirent cette année au parc Rotary de Shediac. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif