Un printemps s’est perdu dans la mer: la quête de sens

La pièce de théâtre Un printemps s’est perdu dans la mer de l’artiste multidisciplinaire Dji Haché est présentée depuis jeudi et jusqu’à samedi à la Boite-Théâtre de Caraquet.

À la fois dramatique et comique, le monologue de Dji Haché porte sur le périple d’une jeune femme en quête de sens après la disparition en mer de son père. Fortement inspirée par sa propre histoire, Mme Haché incarne plusieurs personnages dont les réflexions diffèrent au sujet de la perte d’un être cher, du renouveau et du sens de la vie.

«La mort d’un être cher est aussi la perte d’une petite partie de soi. Le deuil est une nouvelle façon de se connaître. Une réappropriation de qui nous sommes. La mort est un nouveau printemps», décrit Mme Haché.

Avant d’être présentée pour la première fois au Nouveau Brunswick, la pièce de Dji Haché à été acclamée par la critique à Montréal et aux îles de la Madeleine. L’œuvre a été décrite comme «pièce théâtrale à voir» à l’émission de radio Samedi et rien d’autre de Radio-Canada.

«Je trouve qu’on a besoin de parler du deuil et de la mort, ça ne doit pas être un sujet tabou. La naissance est un événement, mais la mort aussi. Il faut célébrer la vie et dédramatiser le deuil», souligne la comédienne.

Lors de son processus de création, Mme Haché s’est inspirée de sa propre histoire pour écrire son monologue. Les confidences et les témoignages d’interlocuteurs lui ont permis de pousser ses réflexions à un autre niveau.

«J’ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu la générosité de me parler de leur histoire personnelle, que ce soit de deuil, de suicide, de coma, de tunnel de lumière ou d’accompagnement vers la mort. J’ai aussi rencontré un ancien coroner qui avait été médecin et qui a complètement remis en perspective ma vision de la mort», explique t-elle.

Originaire de Lamèque, Dji Haché est fondatrice des Productions Jardins Sauvages, directrice artistique et comédienne. Elle est détentrice d’un baccalauréat en théâtre, d’un certificat en chorégraphie et d’une maîtrise en théâtre et danse. Un printemps s’est perdu dans la mer est le premier monologue qu’elle écrit, mais le sixième projet de théâtre qu’elle dirige.

«Rêver d’un monologue et l’écrire soi-même est un processus extrêmement intéressant pour un acteur. Partir de faits vécus et manipuler la réalité pour en faire une fiction, quelle belle aventure», ajoute l’artiste.

Les billets pour assister à l’une des trois représentations de la pièce Un printemps s’est perdu dans la mer sont disponible via Lepointdevente.com