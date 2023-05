Pisuwin: la rencontre émouvante de deux mondes

Salué par une longue ovation de la foule au Théâtre Capitol, le spectacle Pisuwin propose une rencontre entre les traditions du peuple Wolastoq et le ballet, entre le classique et le contemporain.

Oeuvre rassembleuse du Ballet Atlantique Canada (BAC) créée par les codirecteurs Igor Dobrovolskiy et Possesom Paul, sur la musique de Jeremy Dutcher, Pisuwin raconte une aventure fantastique portée par la quête d’harmonie et l’espoir.

La tournée néo-brunswickoise de ce premier ballet sur une histoire Wolastoqiyik s’est terminée en beauté, samedi, devant une salle comble.

«Ce qui me réjouit le plus du spectacle ce soir, c’est son effet rassembleur qui permet dans une audience d’avoir des personnes de tous les âges, de 8 ans à 80 ans, des gens de la communauté autochtone, francophone et anglophone pour se rassembler pour recevoir un même message. D’avoir une salle comble autour d’un spectacle de ballet avec cette audience-là, c’était magique», a exprimé une spectatrice, Micheline Paulin.

Toutes les représentations ont attiré de bonnes foules, quatre des cinq spectacles ayant affiché complet. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont vu le ballet depuis le 12 mai.

«Je trouve ça phénoménal. C’est une belle expérience, une première pour Igor Dobrovolskiy en coproduction et surtout avec la communauté autochtone. Je trouve que ça donne un beau message de rassemblement. La musique, c’était très captivant et émotionnel et ça allait nous chercher sur ce que les gens ont vécu parce que ça raconte leur histoire», a exprimé la présidente du conseil d’administration du BAC, Rachel Maillet-Bard.

Parmi ses multiples définitions, Pisuwin peut désigner un remède, un être surnaturel et spirituel. Inspiré des légendes et des croyances du peuple Wolastoq, Pisuwin qui est une œuvre spirituelle et fantastique raconte l’épopée d’Olomi, merveilleusement bien interprété par Jera Wolfe. Le danseur invité de descendance Métis éblouit par son charisme et sa maîtrise de la danse qui va bien au-delà de la technique. Il arrive à exprimer chaque émotion avec conviction et justesse.

«D’avoir cette capacité d’exprimer avec son corps des émotions, la tristesse ou la colère, et de faire tout ça sans un mot, mais seulement avec les muscles de son corps et de son visage, je trouve que c’est fabuleux», a affirmé Micheline Paulin.

Dans un décor conçu d’une structure de forme ovale, d’un tissu et de projections en mouvement, sept danseurs incarnent cette œuvre, dont Stéphanie Audet dans le rôle de Sib qui est l’eau. Elle donne vie à Olomi qui part à la découverte du monde. Pour assouvir sa cupidité et son désir de consommation, le vilain Macahant enlève Sib. Olomi qui perd ainsi ses repères se retrouve seul dans un autre univers, passant de celui des esprits au monde industriel. Au fil de sa quête, il fait la rencontre de la Terre, du vent et du feu, pour chercher des enseignements, afin de retrouver l’harmonie et libérer sa mère Sib.

Le danseur Jera Wolfe dans le spectacle Pisuwin. – Gracieuseté: Ben Champoux Une scène du spectacle Pisuwin. – Gracieuseté: Ben Champoux Une scène du spectacle Pisuwin. – Gracieuseté: Ben Champoux

Une musique inspirante

La musique de Jeremy Dutcher qui chante en Wolastoquey est tout simplement magnifique.

«La musique est remarquable. C’est à la fois super moderne et très émouvant et puis c’est la rencontre de deux mondes et puis ça mérite d’être raconté et d’être plus raconté. Je découvre cette musique que je ne connaissais pas. C’est musical et vachement organique», a commenté Clothilde Heibing.

Venue de l’Ontario pour assister au spectacle, la tante de Possesom Paul a qualifié les danseurs de spectaculaires, de fantastiques et émouvants. Certains moments sont particulièrement touchants.

Céleste Godin, poète et dramaturge, qui a assisté au spectacle a été inspiré·e. Iel estime que le chorégraphe a réalisé un travail très intéressant avec ce mélange de médiums combinant des mouvements de ballet classique et des éléments plus traditionnels autochtones. Les costumes de ballet intègrent des éléments de la culture Wolastoq.

«J’espère que ça va vraiment ouvrir les balises pour voir comment on peut jouer avec d’autres médiums de façon contemporaine avec des histoires qui sont habituellement racontées oralement et traditionnellement. J’espère que ça va ouvrir la porte à d’autres trucs encore plus éclatés dans ce sens-là à l’avenir», a mentionné Céleste Godin.

Monique Levesque a été séduite par le fil conducteur du spectacle. Plusieurs personnes ont souligné l’effet rassembleur de ce ballet.

Avant la représentation, Dre Maggie Paul et l’aînée Lisa Dutcher du peuple Wolastoq sont venues dire quelques mots, espérant que cette œuvre aura une influence à long terme sur la jeunesse. Elles ont interprété un chant de bienvenue. Tout n’est pas terminé pour le ballet Pisuwin puisque la compagnie entreprendra une tournée dans les Provinces atlantiques en octobre. D’autres dates sont aussi à prévoir dans le futur. Espérons que cette oeuvre aura une longue vie.