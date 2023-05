Inauguration de La Galerie d’art municipale à Beausoleil

La Communauté rurale de Beausoleil peut maintenant se vanter d’avoir sa propre galerie d’art municipale. Elle a été inaugurée le 25 mai, à l’intérieur de l’édifice où se trouvent les bureaux de l’administration municipale, dans le quartier de Cocagne.

Lors de son discours livré jeudi soir, le maire de Beausoleil Jean Hébert a mentionné que la nouvelle municipalité compose maintenant avec une assiette fiscale de plus d’un milliard $. En fait, elle est de 1 013 380 650$ pour 2023, soit la plus importante parmi les communautés de la région de Kent.

«Cela nous donne les moyens financiers nécessaires pour bien opérer et offrir nos nouveaux services municipaux et aussi réaliser des projets et initiatives communautaires nouvelles», a-t-il expliqué.

Après avoir énuméré une série d’infrastructures et de services offerts par la Communauté rurale, Jean Hébert a indiqué qu’il existe peu d’installations relatives aux arts et à la culture dans la nouvelle municipalité.

C’est ainsi que la décision d’ouvrir une première galerie d’art a été prise, afin d’allouer un espace aux beaux-arts et donner un dynamisme artistique à la municipalité.

«Une galerie d’art, c’est pour valoriser et exposer les arts visuels. C’est un endroit où s’exprime la création et dans lequel on peut admirer les œuvres de nos artistes», a exprimé le maire.

Il a précisé que la galerie d’art a pour vocation d’exposer les œuvres d’artistes professionnels locaux, régionaux et provinciaux.

«Nous allons privilégier les artistes acadiens et francophones, les jeunes, les femmes, les artistes de la communauté LGBTQ, et aussi nous aurons annuellement une exposition d’œuvres créées par les élèves de nos trois écoles primaires de Blanche-Bourgeois, Grande-Digue et Notre-Dame.»

Selon les organisateurs de l’événement, la ministre provinciale du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, Tammy Scott-Wallace, a présenté un discours entièrement en français.

«Comme la galerie est située dans l’édifice municipal, où de nombreuses personnes vont et viennent tous les jours, la population pourra facilement la visiter», a fait savoir la ministre.

L’artiste autodidacte native de Saint-Ignace, Janine Daigle, est la toute première à exposer ses œuvres dans la nouvelle galerie. Elle se considère choyée d’avoir été approchée pour cette occasion spéciale.

Dans son processus de création, l’artiste privilégie le portrait, mais s’intéresse également au monde animal, amérindien et aux paysages.

Ses œuvres présentées à Beausoleil se rapportent aux artistes musicaux. L’un de ses portraits dont elle est particulièrement fière est celui de Charlotte, l’aînée du groupe musical bien connu en Acadie, la Famille LeBlanc.

«Tous les gens ont une histoire à raconter. On peut dire beaucoup sur l’histoire des gens avec l’expression du visage», a déclaré celle dont la mère, Anne-Marie Daigle, était aussi artiste.

Ses œuvres sont exposées jusqu’au 18 août à la Galerie d’art municipale de Beausoleil.