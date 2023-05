Le célèbre comédien Michel Côté est décédé lundi

Le célèbre comédien Michel Côté, qui a marqué les esprits avec ses rôles dans la pièce «Broue» et les films «Crusing Bar» et «C.R.A.Z.Y.», est décédé lundi. Il avait 72 ans.

Sa famille a annoncé son décès en matinée dans un communiqué relayé par l’agence de communications Annexe. La déclaration précise que des annonces seront faites subséquemment pour des cérémonies.

L’artiste s’était retiré de la vie publique il y a un peu plus d’un an pour soigner une maladie de la moelle osseuse.

Le comédien chouchou des Québécois avait été honoré d’un prix Jutra hommage en 2013 pour l’ensemble d’une carrière qui n’était pas terminée. Sa carrière au cinéma avait commencé en 1983 avec un premier rôle dans «Au clair de la lune», d’André Forcier, avec Guy L’Écuyer.

Il avait été salué en janvier 2022 lors d’un émouvant spécial de l’émission «Les Enfants de la télé», où il était notamment entouré de sa conjointe, la comédienne Véronique Le Flaguais, et de leur fils Maxime, lui aussi acteur.

Michel Côté a joué jusqu’ici dans au moins 25 films et une vingtaine de séries télé. Entre deux plateaux de tournage, il montait le soir sur scène pour jouer la pièce «Broue», avec ses camarades Marc Messier et Marcel Gauthier — pendant 38 ans, jusqu’en 2017.

On ne l’avait pas vu au cinéma depuis «De père en flic 2», sorti en 2017. Plus récemment, on l’a entendu rendre un hommage ému au réalisateur Jean-Marc Vallée, décédé subitement à Noël, qui lui avait offert un rôle mémorable dans «C.R.A.Z.Y.», sorti en 2005.

Réactions

Le décès de Michel Côté a eu l’effet d’un tremblement de terre lundi matin sur les réseaux sociaux, où plusieurs personnalités ont souligné l’héritage important du comédien qui s’est illustré autant à la télévision, qu’au cinéma, en passant par le théâtre.

«Michel Côté, un de nos grands comédiens s’est éteint aujourd’hui. Je ris encore aux éclats de Broue, de Cruising Bar, de La petite vie, mais je me souviens aussi de son touchant rôle dans C.R.A.Z.Y.», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, sur Twitter.

M. Legault a ajouté qu’il devait le décorer de l’Ordre national du Québec dans quelques semaines.

«À travers ses nombreux rôles, il aura marqué des générations de Québécois. On vient tous de perdre un petit peu de nous autres», a renchéri le chef libéral Marc Tanguay.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé que l’acteur laissait derrière lui un «héritage immense».

«Tout le Québec est en deuil, parce que tout le Québec l’aimait. Quelle tristesse.»

«Il restera à jamais gravé dans notre mémoire collective. Également un homme d’une simplicité et d’une grande gentillesse», a pour sa part écrit le chef péquiste, Paul St-Pierre-Plamondon.

Le chef conservateur Éric Duhaime dit quant à lui avoir été marqué à jamais par la pièce «Broue»..

L’acteur et député bloquiste Denis Trudel a lui aussi rendu hommage à son ancien collègue.

«J’ai eu le privilège de travailler avec [lui] sur C.R.A.Z.Y. Gentil, drôle, attachant, travaillant, toujours un bon mot pour tous. Une terrible perte pour tout le Québec», a-t-il soutenu.

Son chef, le bloquiste Yves-François Blanchet, a également fait part de sa tristesse.

«Lourde, très lourde journée de deuil pour le Québec: un des comédiens les plus vrais, touchants, drôles et adulés, un bout même de notre âme de Québécois, nous quitte», a-t-il déclaré.

Un génie et un géant

Le milieu artistique a aussi pleuré le comédien, que plusieurs ont côtoyé à travers le temps.

«C’est très dur commencer la semaine avec une nouvelle aussi triste. Michel était un génie à l’écran. J’ai aimé tous ses rôles», a indiqué Vincent Guzzo, président et directeur général des Cinémas Guzzo.

Le chroniqueur et auteur Stéphane Laporte a pour sa part parlé d’un «géant».

«De Broue à C.R.A.Z.Y., de Cruising Bar à Omertà, Michel gagnait tout le temps. Michel était tout le temps bon. Tout le temps bon dans la vie, aussi», a-t-il indiqué.

L’écrivain Simon Boulerice a aussi écrit un petit mot sur Instagram en partageant une photo de lui avec le comédien.

«Au revoir à ce grand homme si gentil, au talent éblouissant. Michel Côté était l’élégance incarnée. Pas étonnant que le public l’aimait autant.»