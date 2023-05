Shadow: l’auteur Michel Fournier propose le dernier volet de sa première trilogie

L’auteur Michel Fournier, originaire Petit-Rocher, procédera dans quelques jours au lancement de son livre Shadow Rédemption, le dernier volet de sa trilogie entamée à l’été 2020 avec la publication de son roman Shadow partie 1.

L’événement se tiendra en début de soirée le mercredi 7 juin, à la bibliothèque publique de Petit-Rocher. Quelques dignitaires, bouquineurs et proches de l’auteur sont attendus pour l’occasion.

L’œuvre littéraire raconte l’ascension d’un personnage énigmatique doté d’un QI improbable de 341, ce qui lui avait permis dans les ouvrages précédents de fréquenter la prestigieuse Université Harvard et de faire la page couverture du Time Magazine.

Doté d’une rare beauté, le personnage est au cœur du roman de 272 pages publié récemment aux Éditions de la Francophonie.

«Les lecteurs de Shadow Rédemption auront des réponses au fameux mystère et à certaines questions qu’ils se posaient après les deux premiers livres», a indiqué l’auteur d’entrée de jeu, sans évidemment vouloir détailler les secrets entourant son plus récent ouvrage.

Surnommé «l’enfant du mal», le mystérieux personnage de Shadow gravite dans une société plus que divisée et dans un univers qui se veut à la fois réaliste et au-delà du réel.

«Un monastère où se déroule parfois l’action est situé à 7000 mètres de hauteur, il serait impossible pour des gens dans un monde réel de vivre normalement à une telle altitude où il manque d’oxygène», illustre Michel Fournier.

La présence aux côtés de Shadow de son chat Maya qui est âgé de près de 30 ans relève également de la pure fiction.

Shadow Rédemption est déjà en vente sur le site web des Éditions de la Francophonie, sur la boutique en ligne AN Boutique et sur le site web www.shadowchronicle.com.

Les lecteurs peuvent également retrouver l’ouvrage sur les tablettes des librairies ou demander une copie à leur libraire préféré.

Shadow Rédemption sera également disponible lors du lancement officiel. Une présence sur le site web Amazon, où les tomes I et II sont déjà en vente, est probable dans avenir rapproché.

Michel Fournier s’active même pour faire en sorte que son livre soit distribué d’ici la fin de l’année sur le vaste et lucratif marché américain.

Dans la même veine, l’auteur de Petit-Rocher dit toujours caresser le rêve de voir l’ensemble de ses œuvres littéraires et les aventures de Shadow être adaptées pour le grand écran ou encore sur les populaires plateformes de diffusion comme Crave ou Netflix.

Quant à la seconde trilogie de Shadow, Michel Fournier a indiqué espérer des publications des tomes IV à VI d’ici l’année 2030.