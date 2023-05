Le chanteur Simon Daniel n’arrête pas une seconde

Qu’on parle de cinéma, de musique ou de rénover sa maison centenaire, le chanteur Simon Daniel de Moncton a toujours un projet en marche.

L’auteur-compositeur-interprète est également en résidence au Festival Re-Flux cette semaine, sous le pseudonyme Sticky Dots.

Il présentera le résultat de son projet de musique expérimentale et audiovisuel. vendredi soir à la salle Bernard-LeBlanc, au Centre culturel Aberdeen.

«C’est un peu difficile de jongler avec tout ça en même temps.Je porte plusieurs chapeaux! Je n’ai pas vraiment le temps de m’arrêter. C’est un peu la folie en ce moment», rigole-t-il.

Dans la vie de tous les jours, il travaille avec Atlas Film, une entreprise qui développe des projets de télévision, de documentaires et de musique.

L’artiste de 31 ans vient de lancer la pièce «Vagues radio», le deuxième extrait de son album «Sans titre (for now)», paru en mars dernier.

«C’est probablement la chanson la plus lumineuse sur l’album. C’est aussi celle qui a les arrangements le plus pop et qui a un vibe d’été. Ça va vraiment bien avec le beau temps qui arrive», souligne-t-il,

Simon Daniel a lui-même réalisé le vidéoclip qui accompagne cette chanson.

En s’inspirant du langage cinématographique des vieux films Kung fu, il propose un clip «flyé» avec une généreuse dose d’autodérision.

Se mettant en scène dans le clip, il mène une mission mystérieuse à bord d’une Westfalia, s’arrêtant sur son chemin pour assembler une équipe improbable, qui peut-être sauvera le monde.

«Je suis un gros fan de cinéma. J’aime beaucoup l’esthétique qu’on retrouve dans ces vieux films. J’avais envie de faire un clin d’œil à cette époque. Avec les projections qu’on retrouve dans les vitres de la fourgonnette, ça parait un peu boboche et cheesy, mais je trouve ça vraiment bien», souligne-t-il.

«Il y a des vieux films de James Bond dans lesquels on voit le volant de la voiture tourner dans tous les sens, mais la voiture ne va pas du tout dans ces directions. Je trouve ça hilarant.»

Le clip met en scène Mathieu Chouinard, Line Woods et Xavier Richard.

La direction photo, les effets spéciaux et l’étalonnage ont été assurés par Evar Simon.

Etienne Boivin a aussi participé en tant que premier assistant à la réalisation.

Le chanteur de Moncton avoue s’être éclaté avec ce projet.

«On avait envie de faire quelque chose de vraiment léger, juste pour le plaisir, sans se prendre au sérieux. Le projet est parti dans une direction vraiment différente de ce que j’ai l’habitude de faire», mentionne Simon Daniel.

«Les clips que j’avais fait dans le passé étaient plus artistiques, avec des ambiances particulières. Cette fois, je voulais faire quelque chose de plus éclaté, justement parce que c’est une chanson plus pop.»

Il reconnaît qu’il est un peu compliqué de jouer dans le clip tout en le réalisant.

«C’est ma première réalisation et je suis vraiment content du résultat. Ça fait quelques années que je travaille dans le domaine comme caméraman, monteur ou preneur de son, mais c’est la première fois que je prenais vraiment le contrôle sur mon propre projet.»

Simon Daniel prépare un spectacle pour l’automne dans une tournée qui le mènera en Ontario, au Québec et un peu partout à travers les Maritimes.

De quoi le tenir occupé pendant encore un bon bout de temps.