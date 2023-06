Matt Holubowski: la patience du musicien-jardinier

Il y a quelque chose de poétique dans le changement des saisons, estime l’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski, dont le quatrième opus Like Flowers on a Molten Lawn s’inspire du printemps. Tout comme le jardinier, l’artiste a concocté patiemment son nouvel album et son spectacle.

L’artiste québécois qui est en tournée avec son nouvel album, en référence aux fleurs et aux pelouses, débarque à Moncton afin de faire découvrir les différentes facettes de son univers musical. À peu près inclassable, sa musique voyage dans beaucoup de sens à travers le folk alternatif, ambiant et planant. Le chanteur guitariste admet que ce n’est pas évident à classer, son approche étant un peu expérimentale.

Autant dans la musique qu’il écoute que celle qu’il compose, il apprécie les arrangements complexes et approfondis. Il y a longtemps qu’il a quitté le folk épuré, guitare et voix, pour se diriger vers une musique plus ample.

«Je pense que l’album est une réflexion de ça, dans le sens où on a passé beaucoup de temps à penser aux arrangements et à faire de l’exploration sonore. Si ce n’était pas de mon réalisateur Pietro Amato, on aurait sûrement sorti un album de bruitage parce que je faisais beaucoup d’exploration sonore. Lui il me disait: il faut faire des chansons.»

Le compositeur a pris le temps de créer les pièces qui comportent plusieurs couches «pour qu’à chaque écoute, il y ait une nouvelle découverte.»

À ses yeux, l’automne a toujours été la plus belle saison parce que tout meurt et quand la mort approche, généralement on apprécie encore plus la vie. Pour ce quatrième opus, il quitte la mélancolie automnale pour se tourner vers le printemps qui en est le thème principal.

«On dirait que j’avais plus besoin de printemps parce que le printemps me fait penser à la patience, à créer des trucs de manière lente et imprévisible», a exprimé l’artiste.

Figure, entre autres, la chanson Gardens v. Mowers sur le combat irréconciliable entre un jardin et une tondeuse. L’auteur-compositeur a imaginé cette chanson pour illustrer notre époque de polémique où les gens se disputent sur tout.

«Je trouve ça un peu risible par moment à quel point il y a très peu d’ouverture, donc j’ai un peu imaginé un monde dans lequel deux entités, un jardin et une tondeuse qui ont deux objectifs, l’un est de pousser et d’être beau tandis que l’autre c’est de couper. Les deux objectifs sont littéralement incompatibles, donc c’était un peu une satire de gens qui estiment que les positions des autres sont incompatibles avec les leurs, mais la majorité du temps dans les polémiques sociétales ce n’est pas le cas, il y a souvent un entre-deux qui peut être trouvé.»

Parcours atypique

Matt Holubowski a fait des études en sciences politiques avant de se consacrer à la musique. S’il qualifie ses études en science politique d’erreur de parcours, il admet que cela a influencé sa manière de voir le monde. Ses chansons sont un peu comme des commentaires sur le monde.

Musicien autodidacte, il a commencé à jouer de la guitare à 18 ans et à écrire des chansons lors d’un voyage en Asie.

«Mon plan c’était de devenir prof d’anglais puis j’ai eu un genre de bulle au cerveau et j’ai commencé à écrire des chansons, puis je me suis dit si je ne me donne pas au moins un an pour tenter ma chance, donc j’ai littéralement annulé un contrat de deux ans d’enseignement à Taïwan pour revenir à Montréal et travailler sur mon premier album.»

Natif de Hudson au Québec, l’artiste parfaitement bilingue qui a grandi dans un milieu anglophone, compose surtout en anglais. Or son dernier disque comprend une chanson en français La lune est morte de rire.

L’auteur-compositeur souligne que composer en français est très différent de l’anglais. Quand il choisit d’inclure une pièce sur un album, c’est qu’il juge avant tout qu’elle est bonne, peu importe la langue. Il n’envisage pas nécessairement de sortir un album complètement en français à court terme.

Il était une fois dans une forêt…

Sur scène, le chanteur qui joue le piano et la guitare est accompagné de quatre musiciens: claviériste, guitariste, bassiste et batteur. Ceux-ci évoluent dans un environnement visuel magnifique. Le concepteur éclairagiste a conçu un décor de forêt enchantée avec un grand arbre au centre de la scène et des lianes qui l’entourent.

«Ça apporte une autre couche à l’espèce d’effet ésotérique. Pour moi, ça fait partie de l’ensemble d’un spectacle. Ça ajoute une plus grande possibilité de s’évader surtout que de nos jours, je crois que le visuel est de plus en plus important.»

Il souhaite ainsi que le public porte son attention sur la musique et l’art et non sur sa personne sur scène.

«Les chansons ont beau venir de moi, c’est une affaire d’équipe et je veux que les gens connectent avec la musique et donc, je pense que le visuel me permet d’approcher cette réalité-là.»

En spectacle, il offrira les chansons de son nouvel album tout en revisitant quelques pièces de ses trois disques précédents dans une version 2023.

Le spectacle est présenté ce jeudi 1er juin à 19h30 au Théâtre Capitol à Moncton. La chanteuse et compositrice country-folk, Shaina Hayes, qui a grandi à Shigawake en Gaspésie, assurera la première partie du concert.