L’Église historique de Barachois plus vivante que jamais

À 197 ans, l’Église historique de Barachois à Cap-Acadie est toujours bien vivante avec une programmation culturelle étoffée et sa collection de coussins hookés de 317 pièces qui rayonne à travers le monde.

C’était jour de célébration, mercredi soir, à l’Église historique de Barachois pour le lancement de la programmation de la Société culturelle Sud-Acadie et la fabuleuse histoire de la Collection internationale de coussins hookés de Barachois. Une bonne foule était au rendez-vous.

Le curateur et hookeur, Rémi Lévesque, a présenté le parcours de la collection avec beaucoup de fierté. Cette collection lancée en 2019 lors du Congrès mondial acadien compte maintenant 317 coussins hookés, la dernière pièce venant tout juste d’arriver de la France. Il a obtenu aussi des coussins du Guatemala, du Pérou, de l’Islande et du Mexique.

La collection fait le tour du monde, représentant plus d’une dizaine de pays ainsi que toutes les régions du Canada. Les pièces viennent d’aussi loin que le Nunavut et les îles du Pacifique. Après un premier projet en prévision du 200e anniversaire de l’Église historique de Barachois, ils ont lancé un deuxième projet USA Fifty. Ce projet est né à la suite de la visite de plusieurs hookeuses américaines qui ont suggéré au curateur d’entreprendre des démarches pour obtenir un coussin de chacun des États.

«Il y a à peu près un mois, j’ai reçu le dernier coussin du Nebraska. On a maintenant tous les États américains représentés ici à l’Église historique de Barachois», a affirmé Rémi Lévesque.

Il attend maintenant 14 coussins du Japon qui devraient arriver au cours des prochains mois. Rémi Lévesque souligne que ce projet est unique au monde. L’idée de créer une oeuvre d’art houkées sur un coussin qui a aussi une vocation utilitaire. Les spectateurs s’en servent pour s’asseoir sur les bancs de l’église notamment lors des concerts de l’Été musical.

«Quand je commence à jaser avec les créatrices, elles trouvent ça tellement ingénieux que leurs créations soient utilisées. Ces hookeuses font ça bénévolement et ils donnent leur coussin à l’église, tout leur matériel, la fabrication et l’envoi du cousin par la poste. C’est d’une générosité incroyable.»

Si les oeuvres ont été créées par une majorité de femmes, une quinzaine d’hommes ont aussi embarqué dans le projet et ont réalisé des coussins, dont le curateur qui en a fabriqué trois. Les coussins colorent les bancs de l’église.

Quand il a lancé le projet en 2017 pour promouvoir le 200e anniversaire, Rémi Lévesque, qui est aussi bénévole à l’Église historique, n’aurait jamais imaginé une telle réponse.

«J’ai pensé si on a 50 coussins hookés, ça va être le fun. En un an et demi, j’en avais déjà 200 et maintenant, on est à 317.»

L’édifice patrimonial est la plus vieille église en Acadie qui est encore debout. En 2026, l’église-musée fêtera son 200e anniversaire.

«On n’est pas la première église acadienne, mais on est celle qui heureusement est encore là aujourd’hui et elle est vivante. Il y a des activités tout l’été jusqu’à la fin septembre. C’est vraiment une église qui est ouverte à la communauté, aux arts et au patrimoine. C’est vraiment un bijou qu’on a ici à Cap-Acadie.»

Un comité sera formé pour préparer les fêtes du 200e anniversaire. Rémi Lévesque rappelle que l’édifice historique n’est pas seulement l’Église de Barachois, mais d’un large territoire dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Les gens qui ont construit cette église ne venaient pas seulement de Barachois. On était en 1823 quand ils ont commencé à bûcher et à équarrir le bois, ils venaient de Scoudouc jusqu’à Shemogue et même plus loin. Les premiers à se marier ici en juillet 1826 c’était un couple de Cap Tourmentin.»

La présidente de la Société cutlurelle Sud-Acadie, Nathalie LeBlanc en compagnie de l’artiste Michel Thériault et Joanne LeBlanc Skyrie, agente culturelle à la Société culturelle Sud-Acadie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La présidente de la Société cutlurelle Sud-Acadie, Nathalie LeBlanc en compagnie de l’artiste Michel Thériault et Joanne LeBlanc Skyrie, agente culturelle à la Société culturelle Sud-Acadie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La présidente de la Société cutlurelle Sud-Acadie, Nathalie LeBlanc en compagnie de l’artiste Michel Thériault et Joanne LeBlanc Skyrie, agente culturelle à la Société culturelle Sud-Acadie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Joanne LeBlanc Skyrie devant des oeuvres d’April Pyne exposées à l’Église historique de Barachois. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La culture en six volets

Plus d’une trentaine d’activités figurent à la programmation de la Société culturelle Sud-Acadie qui s’étend du 1er juin jusqu’en octobre. La majorité des activités a lieu à l’Église historique de Barachois qui comprend la salle de concert ainsi que des espaces d’exposition dans la salle Viola-Léger et la Galerie d’art Léon Léger. Une saison bien remplie.

«On profite de l’église pendant les quatre mois d’ouverture et on remplit ça. C’est notre salle de spectacle et nos galeries d’art», a déclaré Joanne LeBlanc Skyrie de la Société culturelle Sud-Acadie.

Celle-ci souligne que le menu est particulièrement étoffé cette année, ressemblant aux programmations pré-pandémie.

Avec des appuis financiers supplémentaires des paliers de gouvernement, la société culturelle a pu bonifier sa programmation, notamment en ce qui concerne le théâtre ambulant. Une nouvelle production sera présentée à Shemogue, en français et en anglais, afin de refléter les deux communautés linguistiques de cette localité. La pièce de l’autrice Mélanie Léger sur une mise en scène de Stacy Arseneault se déroulera sur le site de la petite chapelle à Shemogue.

Six volets reviennent dans la programmation: soirée littéraire, théâtre, art visuel, musique, Les Arts en fête et cinéma. La série éMOtions qui comprend, entre autres, les quatre jeudis de juin rend hommage à deux grands poètes de l’Acadie décédés, Guy Arsenault et Raymond Guy LeBlanc. Une sélection de films acadiens sera offerte dans le cadre de Cinémacadie. On y retrouve notamment Le printemps de la Sagouine, Éloge du Chiac 2 de Marie Cadieux, Croque Mort. C’est beau la vie! de Georges Hannan et L’ordre secret de Phil Comeau.

En musique, on propose des concerts de Sandra Le Couteur, de Francine McClure, de Samuel Bourgeois, un soirée swing 1940 avec un orchestre de Jeff Richard et la soirée intime Dans mes tiroirs avec Michel Thériault.

Six expositions sont prévues, dont celle d’April Pyne en montre jusqu’au 30 juin. La société culturelle revient avec son concours de photographie et le Festival Les Arts en fête qui cette année aura comme thème les insectes.