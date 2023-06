Des étoiles plein les yeux: le parcours hors du commun d’un astronome engagé

Dans son nouveau documentaire Des étoiles plein les yeux, Mélanie Léger raconte l’histoire de Timothy Doucet, un astronome acadien passionné et engagé qui a une vision hors de l’ordinaire.

Le titre du film ne pouvait pas être mieux chois, Tim Doucet ayant en effet des étoiles plein les yeux. Enfant, l’astronome a été déclaré officiellement aveugle. Atteint de cataractes, il a dû subir des chirurgies. À l’âge adulte, il a découvert qu’il avait une vision nocturne unique en raison de sa grande sensibilité à la lumière (les pupilles sont toujours très dilatées). Si le jour, sa vision se situe autour de 10%, la nuit, c’est un tout autre monde qui se présente à lui. Il peut voir des choses dans l’espace que la plupart des gens ne peuvent percevoir.

«C’est ce qui fait qu’il a accès à des luminosités dans la nuit que nous on ne voit pas. Puis, il a aussi cette particularité, c’est quand il regarde à travers un télescope, il a accès à cette lumière que notre œil filtre quand on regarde dans un télescope.»

Le ciel n’a donc plus de secret pour cet astronome amateur.

Mélanie Léger a fait la rencontre de Tim Doucet par le biais du producteur du film, Jean-Claude Bellefeuille qui a eu l’idée de porter cette histoire à l’écran. Il a proposé à la cinéaste de Moncton de scénariser le documentaire.

«Quand est venu le temps de réaliser le film, j’ai dit oui parce que j’avais été vraiment touchée et j’avais envie d’en savoir plus et d’aller voir de mes propres yeux l’observatoire de Tim et de découvrir le ciel à travers lui.»

Tim Doucet qui a déjà vécu à Moncton est retourné s’établir dans sa région natale à Quinan, située à une vingtaine de kilomètres de Yarmouth dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, pour y ériger un observatoire d’astronomie. Le film raconte comment il s’est intéressé à l’astronomie. Aujourd’hui, le Deep Skye Eye Observatory qui accueille beaucoup de visiteurs durant la saison estivale est devenu une attraction touristique dans la région. Tim Doucet est aussi très engagé dans un mouvement contre la pollution lumineuse afin de préserver le ciel étoilé.

Au départ, Mélanie Léger connaissait peu l’astronomie à l’exception de ses souvenirs d’enfance lorsque son père leur montrait les étoiles ou encore les pluies de météores au mois d’août.

«J’avais beaucoup à apprendre et Tim est un bon guide.»

Concrétiser ses rêves

Dans le documentaire, on voyage de Quinan à Moncton, en passant par le Parc Fundy, Toronto jusqu’à Hawaï. Au début du projet, Tim Doucet a confié aux producteurs qu’il rêvait de visiter les observatoires astronomiques sur le sommet du mont Mauna Kea à Hawaï qui comptent les plus grands et les plus puissants télescopes du monde. Le voyage s’est développé en cours de tournage et ainsi, il a pu réaliser son rêve.

«Pour moi, Tim est aussi extraordinaire à cause de toutes les choses qu’il a réussi à accomplir. À partir de son handicap, il n’a vraiment jamais laissé ça l’arrêter de faire quoi que ce soit. C’est quelqu’un qui rêve et qui concrétise ses rêves, qui est vraiment engagé puis c’est vraiment beau de le voir aller avec sa famille, comment ils ont tous embarqué dans son projet d’observatoire au milieu de nulle part dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.»

L’astronome qui est aussi programmeur informatique fait de l’astrophotographie et manipule des télescopes. Il a des connaissances mathématiques et technologiques très développées, note la cinéaste.

La réalisatrice confie qu’elle a fait de belles découvertes en tournant ce documentaire en la rapprochant du ciel nocturne, lui permettant de ressentir davantage cette connexion avec la nuit. Son film contribue à éveiller les consciences sur les enjeux de la pollution lumineuse.

«Je savais vaguement c’était quoi, que ça existait et ce que ça causait, mais je n’avais jamais réfléchi à l’ampleur de cette chose-là et comment le ciel étoilé dans le fond, c’est une ressource naturelle qu’on devrait considérer comme telle et d’avoir des actions pour la protéger de la même manière qu’il faut qu’on protège nos forêts, nos océans.»

À ce film, se greffe également une chanson de l’auteur-compositeur-interprète Jacques Surette de Yarmouth. Il s’est inspiré de sa visite de l’observatoire Deep Skye Eye pour composer sa chanson. Mélanie Léger a eu envie de créer cette rencontre entre les deux personnalités.

«Je voulais un artiste originaire de la région et vivre cette découverte et l’expérience et la traduire dans une chanson.»

Tout comme les capsules web, la chanson L’Observatoire accompagnée d’une vidéo se retrouve sur le site web du documentaire et bientôt sur d’autres plateformes numériques. Le film sera présenté en première ce samedi à 19h sur AMI Télé.

Mélanie Léger qui œuvre en théâtre, en littérature jeunesse et en cinéma a réalisé des courts-métrages, des projets documentaires et des séries web. Elle est la scénariste du film Notre-Dame de Moncton de Denise Bouchard.