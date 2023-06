Des histoires de Memramcook portées à l’écran

Fiction sociale, patrimoine vivant et théâtre communautaire sont mis en lumière dans trois créations cinématographiques originales tournées à Memramcook. Réalisées par Chris LeBlanc et Myriam Vaudry, ces œuvres présentées dans le cadre de l’événement Film en action donnent la parole à des aînés.

La cinéaste et dramaturge Myriam Vaudry qui a coordonné le projet Nouveaux horizons pour les aînés de la Société culturelle de Memramcook a réalisé deux des trois courts métrages au programme.

En réalisant le court métrage La piqûre du théâtre, la cinéaste a eu un véritable coup de cœur pour cette troupe des Dames d’Acadie de Memramcook formée d’une quinzaine de comédiennes et metteures en scène. Elles sont âgées de 70 à 87 ans et elles se passionnent pour le théâtre. «Elles se pensent amateures, mais je trouve qu’elles le font quand même de façon professionnelle.»

«Je me suis pris d’amour pour ces femmes. Ce sont des femmes extraordinaires, elles apprennent le texte, le présentent devant le monde dans le cadre de souper-théâtre, elles cherchent des costumes et c’est elles qui écrivent les textes. C’était vraiment une belle rencontre.»

Myriam Vaudry qui a réalisé, entre autres, le court métrage Mosaïque et qui a été coordonnatrice de production pour la comédie télévisée À la Valdrague, œuvre de plus en plus en cinéma et en télévision. Pour ce nouveau court métrage, elle a filmé les comédiennes de la troupe tout au long du processus de création.

«J’ai aussi interviewé les 13 comédiennes, les deux metteures en scène et nous avons parlé un peu des défis que ces femmes-là ont à relever et comment elles sont courageuses et fortes à leur âge.»

Son deuxième court métrage Memramcook à la Léger porte sur l’importance de la mémoire. Pamphile Léger raconte l’histoire de gens qui ont habité dans le quartier Saint-Joseph à Memramcook par le passé. Pour ce film, Myriam Vaudry a écrit le scénario et réalisé le montage. Chris LeBlanc et d’autres personnes, dont le directeur de la société culturelle Érick Doucet, ont tourné les images.

«J’ai pris les anecdotes du passé, ses souvenirs et j’ai mis ça ensemble. Ces personnes-là veulent qu’on puisse garder une trace.»

Récupérés

Ce court métrage a été tourné au centre de travail et d’apprentissage Éco Vision Memramcook (anciennement l’atelier l’Artisan) qui accueille 21 personnes à besoins spéciaux ou ayant des déficiences intellectuelles, dont certains aînés. Ceux-ci travaillent soit au centre de remboursement, au triage ou à la friperie. La comédie met en relief une belle histoire d’amitié. Ce n’est pas la première fois qu’un film est tourné dans ce lieu. On se souviendra du documentaire Les artisans de l’atelier de Daniel Léger. Cette fois, c’est une courte fiction conjuguée à une partie documentaire que nous proposent le cinéaste Chris LeBlanc et les participants du centre. Tous les personnages sont joués par les participants. Le scénario a été imaginé par les participants et le cinéaste.

«C’était vraiment important pour moi que ce soit leur film et qu’ils jouent les rôles», affirme la directrice du centre, Audrey Beaudoin.

Récupérés raconte l’histoire de Mathieu LeBlanc, très convaincant dans son rôle, qui a décidé de se trouver un nouvel emploi. Il aimerait travailler au bar. Or certains obstacles se présentent sur sa route. Chris LeBlanc souligne que l’ensemble du processus a été très collaboratif. «J’ai apprécié l’échange avec ces gens qui sont très avancés», a exprimé le réalisateur qui a été assisté dans ce projet par Claudine Poirier.

Ils jouent avec beaucoup de naturel devant la caméra, note la directrice, agréablement surprise par leur performance.

Selon celle-ci, le tournage a été une superbe belle expérience pour le groupe et aussi le fait qu’ils ont pu participer à la création et au scénario.

La directrice se réjouit du résultat. Cette deuxième œuvre cinématographique permet aussi de constater l’évolution du centre au cours des cinq dernières années, estime Audrey Beaudoin. Les participants n’ont pas encore vu le film.

«Pour eux, c’est une surprise. Ils ont très hâte à dimanche.»

La séance de projection des trois films aura lieu au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook ce dimanche à 14h.