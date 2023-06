Édith Butler et Lisa LeBlanc en vedette lors du 15 août à Caraquet

Les artistes Édith Butler et Lisa LeBlanc seront les têtes d’affiche des célébrations de la Fête nationale qui clôturera le Festival acadien de Caraquet.

Elles prendront d’assaut la grande scène du festival immédiatement après le célèbre Tintamarre qui débute à 18h. Le spectacle sera offert gratuitement.

Édith Butler, véritable icône de la musique acadienne, est reconnue pour ses chansons emblématiques qui ont marqué plusieurs générations. Avec sa voix chaleureuse et sa présence sur scène captivante, elle promet de faire vibrer le public avec ses succès incontournables.

Lisa LeBlanc est connue pour sa fusion unique de la musique folk, country et rock. Sa voix puissante et sa personnalité charismatique ont conquis les cœurs de nombreux fans. Son énergie contagieuse saura mettre le feu aux planches et créer une ambiance mémorable.

«Nous sommes ravis de les accueillir, a déclaré Paul Marcel Albert, président du Festival. Leurs présences illustrent la continuité et la vitalité de la musique acadienne, et nous sommes impatients de les voir enflammer la scène avec leurs performances qui seront certainement exceptionnelles.»

Dahlia Ave et Dominique Dupuis les précéderont sur la scène du Vieux Couvent tandis qu’Aboiteau et La Trappe viendront ajouter à la fête jusqu’en fin de soirée sur la grande scène.

Le Festival acadien de Caraquet aura lieu du 5 au 15 août. Les festivaliers auront l’occasion de profiter de nombreux spectacles dont plusieurs gratuitement.

La programmation préliminaire du Festival sera disponible sur son site web officiel dans quelques jours.