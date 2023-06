Le Centre de bénévolat de la PA se réenchante sous l’égide de l’artiste peintre Carole Bherer

C’est un secret encore relativement bien gardé, mais plus pour longtemps: le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne (CBPA) s’est récemment fait une beauté picturale. Le projet Réenchantement, sous l’égide de l’artiste peintre Carole Bherer, a permis à plusieurs participants de mettre la main aux pinceaux et de cocréer un nouveau décor digne d’une galerie d’art dans le corridor de l’endroit.

Le projet a été initié l’an dernier, avec pour objectif de départ de repeindre les murales du CBPA et selon le désir de la directrice de l’endroit, Martine Haché, d’avoir un nouveau décor plus épuré. Carole Bherer lui a plutôt suggéré une série de 10 toiles de huit pieds sur quatre pieds renfermant des symboles caractérisant chacun des 10 programmes offerts au Centre de bénévolat.

«Ce n’est pas facile ni très intéressant de peindre sur des blocs de béton, surtout lorsque l’on s’approche de l’image. J’ai aussi pensé que la série de toiles allait rendre le corridor moins étouffant», explique Carole Bherer en entrevue vidéo avec l’Acadie Nouvelle.

Plusieurs bénéficiaires de tous les âges du CBPA ont ainsi mis la main à la pâte – ou plutôt à la peinture -, après avoir reçu une petite formation de Mme Bherer, qui en a profité pour dévoiler quelques secrets de son art. Après avoir dessiné les contours de chacune des oeuvres, l’artiste a par la suite laissé les participants s’atteler à la tâche.

«Je voulais vraiment que la personne puisse dire ‘‘c’est moi qui ai fait ça’’, qu’il y ait un sens d’appartenance de la personne qui a participé au tableau», souligne Carole Bherer.

Des tournesols pour AmiSoleil, des abeilles pour représenter la «ruche» qu’est le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, des petites maisons pour le service de repas chauds pour aînés à domicile… Chaque symbolique a été pensée afin de refléter les activités quotidiennes de l’organisme.

Si au départ, l’entreprise a pu s’avérer gigantesque pour quelques participants, Carole Bherer, habituée à diriger ce genre de projet de création communautaire – elle avait dirigé un projet similaire en 2020, tout juste avant la pandémie de COVID-19, avec 36 participants à Beresford afin de mettre en valeur l’histoire de la petite ville côtière, aujourd’hui faisant partie de la nouvelle municipalité de Belle-Baie -, a une fois de plus usé de sa bienveillance pour les rassurer.

«C’est toujours le fun de pouvoir partager des techniques avec monsieur et madame Tout-le-monde et leur rendre ça accessible. Mon plaisir, c’est aussi de voir une personne s’approcher de la toile et dire ‘‘on ne va pas travailler là-dessus là!’’ et, après que je l’aie rassurée, elle s’y lance et trouve son plaisir», exprime Carole Bherer, ajoutant que certains d’entre eux lui ont confié, une fois le projet terminé, qu’ils aimeraient éventuellement suivre des cours de peinture.

«Ç’a toujours été un peu mon adage: l’art, c’est accessible à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tous deviendront des artistes professionnels, mais le plaisir de créer, en passant par quelques apprentissages de techniques, ça, ça peut fonctionner pour tout le monde, que tu sois à la maternelle ou très âgé. Si on ne se soucie pas du dessin, mais que les techniques sont appliquées, ça peut donner des résultats extraordinaires!»

En plus d’échanger et de superviser les travaux, l’artiste, qui a demeuré à Bathurst pendant 27 ans et qui est maintenant installée à Caraquet depuis un an, dit avoir elle-même fait de belles découvertes.

«Je ne savais pas c’était quoi le Centre de bénévolat (avant le début du projet); je pensais que c’était un bureau et c’est tout, avoue Carole Bherer. Mais quelle belle gang de gens! Je me suis sentie accueillie comme dans une grande famille et j’espère que je vais avoir la chance de refaire des projets avec eux-autres parce que j’ai vraiment aimé les gens qui sont là; ils ont le coeur sur la main et c’était même touchant à certains moments.»

Le grand public aura l’occasion de voir les oeuvres de la série Réenchantement lors d’un vernissage qui aura lieu ce lundi, à 15h, au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne situé dans l’édifice du Centre culturel de Caraquet. L’événement sera précédé d’une présentation au lobby du Centre culturel, pour ensuite une visite de l’exposition permanente en bonne et due forme au CBPA.

Le projet a été rendu possible en collaboration avec l’initiative d’art communautaire Irréductibles racines, chapeautée par le Festival des arts visuels en Atlantique.