Des dizaines de concerts gratuits à Moncton et à Dieppe

L’été 2023 sera tout en musique à Moncton et à Dieppe, avec la présentation de plusieurs dizaines de concerts gratuits.

Du 3 juin au 31 août, les séries Acoustica et PatioFest proposent des concerts au parc Victoria (mardi), au parc du Centenaire (mercredi), sur les terrasses des restaurants et des bars du centre-ville (jeudi) et au marché de Moncton (samedi).

«On a essayé de rencontrer les citoyens et les citoyennes dans leur communauté pour connaître leurs goûts et leurs intérêts», explique Ellen Jefferies, coordinatrice pour la réalisation d’événements communautaires à la ville de Moncton.

En 2022, les concerts présentés au parc Victoria ont attiré en moyenne plusieurs centaines de personnes.

Il faut remonter aux années 1960 pour voir le début de cette belle tradition.

«Ils ont eu différents titres au fil des ans,mais ils ont toujours été très populaires», fait remarquer Ellen Jefferies.

Les différentes séries proposent des artistes connus, mais aussi des jeunes de la relève.

«La série qu’on offre au march., c’est vraiment pour les artistes de la relève dans notre communauté.On veut leur donner une occasion de se produire devant des groupes de gens chaque samedi matin», mentionne-t-elle.

«Dans le cas du marché, c’est plus des spectacles acoustiques parce qu’il y a beaucoup de gens en train de jaser ou d’acheter des produits locaux dans les différents kiosques.»

Dans les autres cas, les mélomanes auront droit à du rock, du jazz, du blues, du country ou encore de la musique latine ou celtique

Jim Blewett and the Swinging Cats donneront le coup d’envoi au parc Victoria le 6 juin à compter de 18h.

Une douzaine d’autres concerts suivront, dont ceux de Kevin Chase (20 juin), Samuel Bourgeois (11 juillet), Blue Clay (22 août) et Fleas Market Underground (19 août).

Les 13 événements prévus au parc du Centenaire vont inclure un spectacle de marionnettes (14 juin), des danses et de la musique ukrainienne (21 juin), Art Richard (19 juillet), le labo de lance-fusée arroseur avec la Place Resurgo (2 août) et DJ Bones (30 août).

Dieppe en musique

La ville de Dieppe va aussi célébrer une belle tradition, avec les 35 ans du Mercredi Show.

Pour souligner l’occasion, la Place 1604 propose huit spectacles, soit Jacques Surette et les Gars du Nord (5 juillet), Paul Wildred et Raphaël Butler (12 juillet), Marée Haute et Beauxmont (19 juillet), La Famille LeBlanc et Claude Cormier (26 juillet), Pat Gillespie Band et La Patente (2 août), Dans l’Shed et The Revelers (9 août), The Parker Blues Band et La rappe (16 août), ainsi que Flo Durelle et Izabelle (23 août).

«Il s’agit d’un événement incontournable à Dieppe et nous avons hâte d’accueillir le public pour cette grande célébration hebdomadaire», mentionne le directeur du développement communautaire, Denis LeBlanc.