Exposition Le fil du crayon: tout a commencé avec une serviette de table!

C’est un simple gribouillage sur une serviette de table laissé à la traîne dans un restaurant qui est en quelque sorte à l’origine de l’exposition Le fil du crayon.

L’artiste Marie-Paule Poirier propose une trentaine de ses œuvres qui sont exposées à la bibliothèque publique de Petit-Rocher.

Autodidacte, l’artiste de Petit-Rocher a procédé au vernissage de ses œuvres qui sont en montre et en vente jusqu’à la fin de la présente semaine.

Elle a expliqué lors de l’événement qu’un banal repas pris dans un restaurant de Petit-Rocher avec sa petite-fille au début des années 2000 a donné le coup d’envoi à une série de dessins qui cadre somme toute assez bien avec le mouvement d’art minimaliste.

Le dessin effectué à l’époque par la jeune Vanessa qui attendait son repas a servi de tremplin à Marie-Paule Poirier qui imite le geste depuis quelques années.

«Les œuvres sont accessibles à tout le monde, c’est fait de façon naturelle», a confié l’artiste lors du vernissage.

«Ça se fait de façon spontanée, certaines œuvres ne prennent que 5 secondes à faire», a ajouté Mme Poirier.

Cette dernière a indiqué que tous ses dessins ont d’abord été créés sur des serviettes de table, avant d’être copiés sur papier blanc une fois rendu à la maison.

«Lorsque j’ai commencé à faire des dessins dans les restaurants, ça me relaxait, je créais et je me réjouissais de voir ce que j’avais fait et que je voulais partager. Quand j’ai découvert tout ce qui avait été entassé dans mon tiroir, je me suis dit qu’il fallait les mettre sur tableaux».

Des élèves provenant d’écoles de la région de Petit-Rocher doivent visiter la bibliothèque publique durant la semaine, et ce, afin de contempler les œuvres de Marie-Paule Poirier lors de sorties éducatives.