Nouveau trio, nouvel album et même passion pour Francine McClure

De retour sur disque après plus de 20 ans, Francine McClure réalise ainsi un rêve de longue date. L’auteure-compositrice-interprète de Moncton lancera bientôt une nouvelle collection de chansons country-folk inspirées de ses voyages, des poètes acadiens et de ses balades en nature.

Nous avons rendez-vous dans un café du centre-ville de Moncton. Le regard pétillant, la chanteuse-guitariste native de Grand-Sault rayonne. Malgré les aléas de la vie, l’artiste à l’esprit voyageur a préservé cette flamme pour la musique qui scintille depuis plus de 50 ans. Son rêve d’enregistrer un album de compositions originales est enfin devenu réalité.

«J’ai 77 ans puis je fais un CD, wow! Tant que t’as la santé, tes rêves peuvent se réaliser pourvu que tu travailles assez fort…», lance-t-elle.

Francine McClure travaille sur ce projet de disque depuis 2020. L’artiste et commissaire d’art, Maryse Arseneault, l’épaule dans cette aventure depuis les débuts, l’aidant au financement, à la production et à la logistique. Le projet a démarré avec La ballade de John Milne un poème de Guy Arsenault (père de Maryse Arseneault) mis en musique par Francine McClure.

«J’ai été inspirée par les poètes acadiens et quand je suis revenue de mes voyages, j’ai lu les poèmes de Guy Arsenault que j’aimais beaucoup, il y en a un qui m’a frappé c’était John Milne et j’ai fait une musique là-dessus.»

C’est d’ailleurs l’inspiration initiale qui a motivé Maryse Arseneault à aider son amie dans ce grand projet. Depuis ses études en musique à l’Université de Moncton, Francine McClure n’a jamais cessé de composer des chansons.

Pour réaliser son album, elle s’est entourée d’une toute nouvelle équipe de collaborateurs et de musiciens, dont Maggie Savoie aux solos de guitare et au dobro. L’artiste confie qu’elle rêvait un jour de collaborer avec la musicienne de Kedgwick. Elles se sont rencontrées il y a longtemps autour d’un feu de camp où elles ont joué de la musique ensemble. Une rencontre très inspirante, confie l’artiste.

«Ça ne pourrait pas être plus beau que d’avoir Maggie Savoie qui joue sur mes chansons. Maryse Arseneault l’a appelée. Elle se souvenait de moi et elle était d’accord pour jouer sur mon album.»

Mike Trask (Julie Aubé, Chris Belliveau, Thomé Young, Félix Soude) signe la réalisation du disque qui été enregistré dans son studio à Memramcook. Un musicien-réalisateur qu’elle qualifie de très créatif. Le bassiste Robert Cormier et le batteur Matt Gallant complètent le groupe de musiciens sur l’album. C’est une œuvre teintée de multiples influences, folk, country, blues, traditionnel et jazz, précise l’artiste.

Francine McClure – Gracieuseté: Eva Cormier Francine McClure en entrevue à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Francine McClure en entrevue à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La musicienne globe-trotter

Francine McClure qui a déjà été musicienne de rue a chanté dans plusieurs villes. Pendant dix ans, elle s’est produite au Marché de Moncton. Pour concocter cet album de six pièces, elle a puisé dans ses tiroirs qui sont remplis de chansons. Le premier extrait Aventure s’inspire d’un long séjour en Louisiane en 1979. Comme dans la chanson, elle est partie seule en autobus en direction de la Louisiane. Elle a joué, entre autres, à Lafayette et à La Nouvelle-Orléans au French Quarter (Le Vieux carré).

«J’ai vu plein de monde qui jouait dans la rue. Je me suis mise à jouer là de temps en temps et après ça, j’ai été demandé de jouer dans les cafés et dans d’autres endroits. […]. Ils aimaient ça parce que je chantais des chansons de par ici. J’avais déjà mon bagage de folklore de la collection de Laurent Comeau.»

Ce voyage l’a tellement marquée qu’elle en a fait la chanson Aventure au style country-folk qui nous fait voyager jusqu’en Louisiane, un bel air d’été juste à temps pour les vacances.

La chanteuse qui a vécu aussi à Montréal s’est produite sur la scène de la légendaire boîte à chansons Le Patriote. Pendant une grande partie de sa vie, elle a chanté dans les chorales. Son premier long jeu Climène paru en 1999, rassemblait des chansons traditionnelles recueillies par le chercheur Laurent Comeau.

Depuis près d’un an, la chanteuse se produit en trio avec Robert Cormier et Michel Chiasson. Elle offrira quelques spectacles cet été, dont un au Festival Miroir/Miroir le 9 juin à 19h sur la scène du Laundromat Espresso Bar à Moncton. Pour ce tour de chant, elle a invité Maggie Savoie à se joindre au trio. L’artiste de Kedgwick accompagne aussi Sylvie Boulianne qui offrira également une prestation lors de cette soirée. Le duo Pallmer et l’auteure-compositrice-interprète Freya Milliken seront aussi de ce spectacle.

Francine McClure présentera d’autres concerts cet été. Elle sera, entre autres, au Café C’est la Vie, le 29 juin, l’Église historique de Barachois, le 7 juillet et la maison Pascal-Poirier à Shediac, le 29 juillet.