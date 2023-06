Après avoir mis les pieds à Rouyn Noranda, à Québec, à Montréal et à Ottawa, le festival Cinédanse débarque à Caraquet pour sa 5e édition, du 27 juin au 2 juillet.

«Cinédanse, c’est un festival ou on déploie la danse sur la scène, à l’écran mais aussi dans la communauté», décrit Sylvain Bleau, producteur de Cinédanse.

Sous la thématique de L’éveil de la méduse, des spectacles, des projections sous les étoiles, des déambulatoires et des expositions auront lieu à différents endroits dans le centre-ville de Caraquet. La thématique de la méduse s’inspire des mots de Michèle Bouchard, artiste de la Péninsule acadienne.

«Dans un trajet continu traversant la ville, telle l’onde de l’immortelle méduse, elle meut son corps au rythme des courants humains, des esprits en cavale, des voix, des mots… »

Un programme mixte sera présenté à La Boîte-Théâtre pour la soirée d’ouverture. L’artiste acadienne Monique Léger présentera sa nouvelle création: Tu mio corpo – opus 12. Une œuvre qui met en relation la danse, l’écriture et l’image en mouvement.

Le court métrage Le souffle effacé de l’artiste Béatriz Médiavilla de Rouyn-Noranda sera également mis à l’honneur pendant la soirée.

«Cette œuvre contient des sons, des images, des corps en mouvement, des confidences, des mots et éventuellement du dessin», explique Mme Médiavilla dans une citation sur le site web de l’événement.

La Boîte-Théâtre va accueillir des artistes d’un peu partout, tel que Jalianne Li de Moncton, la québécoise Alice Vermandele, Mistaya Hemingway d’Edmonton, Monelle Doiron de Rang-St-Georges ou encore Emma Haché, auteure à Petite-Rivière-de-l’île.

Les festivaliers pourront fréquenter Le Cinéma du centre, la plage Foley et le Quai des artistes pour regarder des projections sous les étoiles, assister à des tables rondes et des panels de discussion, participer à des ateliers, des expositions et des représentations.

La remise des Prix Lumière 2023 va clore les festivités en récompensant des œuvres exceptionnelles dans les catégories court métrage et documentaire.

Caraquet, un choix évident

«Nous avons choisi Caraquet pour la chaleur des gens, pour l’accueil, pour la curiosité et les arts. Caraquet respire l’art, dans toutes les disciplines», souligne M. Bleau.

Le festival Cinédanse est un événement nomade qui se déplace de province en province depuis 2012. La présidente d’honneur de Cinédanse, Louise Blanchard, souhaiterait que ce genre de festival s’installe pour de bon à Caraquet.

«Cinédanse nous donne la chance de mieux comprendre l’art de la danse et de faire venir des artistes de partout au pays et d’ailleurs. On est chanceux d’avoir été choisi pour accueillir le festival», mentionne-t-elle.

Mme Blanchard espère que le festival Cinédanse donnera le goût à la relève d’organiser un événement semblable.

La programmation complète est disponible sur le site web de Cinédanse.