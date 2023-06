Une nouvelle saison record au Théâtre Capitol à Moncton

Avec près de 50 spectacles différents, la 30e saison du Théâtre Capitol en mettra plein la vue, assure la direction de l’établissement du centre-ville de Moncton.

La direction du théâtre a dévoilé mardi sa nouvelle saison 2023-2024. La programmation de l’automne 2023 et de l’hiver 2024 débutera le 7 septembre avec le spectacle de l’humoriste Lise Dion. Une saison marquée par un nombre record de spectacles et une offre diversifiée en humour, en danse, en musique, en chanson, dans le domaine de la variété et des arts du cirque, mentionne la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth.

«C’est notre plus grosse et plus belle saison qu’on n’a jamais dévoilée», a déclaré la directrice avec son enthousiasme légendaire.

En comptant les premières parties et le nombre de représentations offertes par chaque artiste, c’est près de 70 «occasions de se réunir et de fêter les arts et la culture», a-t-elle soutenu.

Parmi les têtes d’affiche de la saison 2023-2024, figurent notamment les humoristes québécoises Lise Dion et Marianna Mazza, les auteurs-compositeurs-interprètes Daniel Bélanger, Daniel Lanois, Lynda Lemay, Julie Aubé, les groupes 2Frères, Bleu Jeans Bleu, Salebarbes, le pianiste et chanteur Jeremy Dutcher, l’artiste drag Rita Baga et la troupe de cirque Flip Fabrique.

Après avoir célébré le 100e anniversaire du théâtre avec une saison bien remplie, la direction du Capitol a eu envie de poursuivre sur cette même lancée.

«On sentait un peu de pression à savoir comment excéder les résultats de cette année qui a été une année magnifique et mémorable vu qu’on a fêté le 100e anniversaire. En émergeant de la pandémie, on ne savait pas trop à quoi s’attendre, est-ce que le public allait répondre à l’appel? Je pense qu’on est pas mal fier du résultat», a affirmé Mme Rayworth.

Plus de 65 000 billets ont été vendus pour les différents spectacles présentés lors de la dernière saison qui s’achève. «C’est une très bonne année. Il y avait près de 45 artistes qu’on a présentés l’année dernière. On a beaucoup d’activités de locations et de spectacles en tournée, surtout les spectacles hommage.»

Lynda Lemay sera en spectacle au Théâtre Capitol le 13 octobre. – Gracieuseté: Sébastien St-Jean La troupe Flip Fabrique présentera son nouveau spectacle au Théâtre Capitol. – Gracieuseté: Emmanuel Burriel Le groupe 2Frères sera en spectacle au Théâtre Capitol le 3 décembre. – Gracieuseté

Nouveaux albums et nouveaux projets

Pendant la pandémie, il y a plusieurs artistes qui se sont retrouvés en période de création et qui arrivent maintenant sur la scène avec de nouveaux projets.

«Ça a été une année où ils reprennent la route, on a quand même eu beaucoup d’activités, mais là on le ressent encore plus. Plusieurs artistes ont sorti de nouveaux albums et des nouveaux projets», a mentionné Kim Rayworth.

La direction du Capitol dispose d’un budget substantiel pour la prochaine saison, représentant environ 400 000$ en cachet d’artistes, sans compter l’ensemble des frais qui viennent s’ajouter notamment pour la technique et l’hébergement.

«On sait que c’est un gros budget, un gros engagement. Il y a certains spectacles où on devra travailler fort pour que la communauté sache à quoi s’attendre. S’ils sont là, c’est parce qu’ils sont bons. Il faut quand même qu’il y en ait de toutes les disciplines, de tous les genres et de tous les goûts pour notre public qui est diversifié.»

Annie Blanchard et Maxime Landry seront spectacle au Théâtre Capitol le 5 novembre. – Gracieuseté Daniel Lanois sera en spectacle au Théâtre Capitol le 7 avril 2024. – Gracieuseté

«Vivre des moments inoubliables»

La musique canadienne sera célébrée avec des icônes comme Chantal Kreviazuk et Raine Maida, ainsi que les groupes Mentana, Whitehorse, David Myles, Jimmy Rankin et Bobby Bazini. Annie Blanchard et Maxime Landry présenteront leur concert hommage Jolene and the Gambler. Le groupe Moyenne Rig de Saint-Jean se produira à la salle Empress.

«On veut vraiment s’assurer qu’ils (les spectateurs) n’ont pas besoin de quitter la région pour vivre des moments inoubliables des arts de la scène.»

Le traditionnel ballet Casse-Noisette ainsi que le spectacle de Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin seront de retour en décembre. D’autres spectacles s’ajouteront à ceux annoncés mardi, notamment en ce qui concerne les locations de salle par des promoteurs d’artistes en tournée. La direction du théâtre dévoilera le titre et les détails de sa prochaine comédie musicale en novembre prochain.

Par ailleurs, les responsables du théâtre mettent en place un nouveau projet pilote d’inclusion Donnez au suivant. Ce programme offert pour cinq représentations vise à permettre aux personnes moins fortunées (étudiants, à faible revenu, sans emploi…) d’assister aux spectacles.

Les billets de spectacles pour le grand public seront mis en vente à compter du 12 juin à 9h.