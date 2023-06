Dans les coulisses d’une résidence de création multidisciplinaire

Trois artistes de milieux différents sont installés au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) afin de créer une œuvre commune alliant performance théâtrale, musicale, cinéma d’animation et arts visuels autour de la mythologie féminine.

Joe Nadeau et Jaclyn Martinez de Moncton et Indigo Poirier de Fredericton disposent de quelques jours pour imaginer et réaliser une performance pluridisciplinaire. Le trio présentera le fruit de son travail ce jeudi dans le cadre du Festival Miroir/Mirror. Dans l’atelier au CACD, les artistes sont à l’oeuvre depuis le début de la semaine. Joe Nadeau réalise des sculptures d’arbres, tandis que Jaclyn Martinez apportent les dernières touches à une série de masques et aux costumes que porteront les interprètes. Dans son petit studio attenant à l’atelier, Indigo Poirier produit la musique et les ambiances sonores pour cette performance aux allures d’expérience scénique plutôt que d’une pièce de théâtre proprement dite. Le spectacle s’articule autour d’un texte anglais de l’autrice et artiste multidisciplinaire Jaclyn Martinez, une sorte de métaphore ou de rêve symbolique très imaginaire sur les moments difficiles de la vie et une réflexion sur le corps. Ce texte évocateur inspiré de la mythologie grecque met en relief l’itinéraire d’une femme-créature vers la lumière, soulignent les artistes.

«C’est une femme qui est une créature dans son propre monde qui essaie de se découvrir par rapport à elle-même puis elle tombe dans la noirceur. Qu’est-ce qui arrive à une personne quand elle tombe dans la noirceur. Est-ce qu’elles s’en sortent, est-ce qu’elles essaient de trouver une lumière? […] C’est sa découverte dans son monde imaginaire à elle», a expliqué l’autrice.

Les artistes ont créé une nouvelle version du texte afin de le réduire pour les besoins de la performance et en faire un oeuvre qui se tient du début à la fin.

«Le texte en lui-même a été changé pour que ce soit un texte complet par rapport à notre performance avec la résidence d’artiste.»

Jaclyn Martinez et Joe Nadeau en pleine création au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Jaclyn Martinez et Joe Nadeau en pleine création au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Indigo Poirier travaille sur la musique de la performance Interférences. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Joe Nadeau en pleine création au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

L’inspiration du collectif

Cette résidence de création collaborative intitulée Interférences est très inspirante, note l’artiste originaire d’Edmundston, Joe Nadeau. On se souviendra d’iel pour son film GendrBendr qui a remporté la Vague du meilleur court métrage acadien au dernier Festival international de cinéma francophone en Acadie. Oeuvrant en théâtre et en cinéma, Joe Nadeau conjugue ses deux passions dans ce projet de résidence. En plus d’interpréter et de concevoir des décors, iel a réalisé des animations qui seront projetées pendant le spectacle.

«Le texte a beaucoup de belles images évocatrices comme la noirceur, le soleil et la lune. Ça va être vraiment une performance visuelle et une performance live», a exprimé l’artiste.

«C’est vraiment le fun parce qu’on nous a donné carte blanche et moi j’aime bien faire de la scénographie, de l’art vivant et du cinéma. J’avais le goût d’explorer l’animation et ça m’a donné l’occasion d’explorer plus ça.»

Jaclyn Martinez mentionne que sans cette résidence elle n’aurait peut-être jamais réalisé cette œuvre de cette manière avec ses deux collègues.

«On s’inspire l’un de l’autre. C’est vraiment inspirant d’être capable de se retrouver là-dedans, de se faire entendre et de se faire voir par d’autres artistes, puis de savoir ce qu’on peut amener à la création pour faire quelque chose de plus spectaculaire qu’on avait pensé au début.»

Les trois artistes qui ne se connaissaient pas avant d’entreprendre cette résidence souhaitent poursuivre le travail pour développer davantage ce projet qui en est qu’à ses débuts.

«Ça crée des liens parce qu’on travaille bien ensemble. C’est un beau projet et ça nous tient à coeur. Moi je le vois continuer», a commenté Joe Nadeau

Originaire de Montréal, Jaclyn Martinez demeure à Moncton depuis trois ans. Axé sur les rituels, la nature, la méditation et la visualisation, son art est inspiré par la mer.

«Je voulais vraiment vivre plus près de la mer», a ajouté la créatrice qui a réalisé, entre autres, une murale pour le Festival Inspire à Miramichi.

Indigo Poirier est une musicienne et artiste électronique originaire de la Première Nation de Kingsclear. Elle a joué et fait paraître de la musique sous son nom de scène Wangled Teb et s’est produite au sein du groupe d’improvisation Terre Wa. La performance Interférences est présentée ce jeudi de 17h à 19h à la Caserne de Dieppe.