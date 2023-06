L’Harmonie Codiac fête ses 20 ans en revisitant son histoire

L’Harmonie Codiac célèbre son 20e anniversaire en offrant un concert qui revisite le passé tout en mettant en valeur le talent des musiciens actuels. La présidente du groupe et tromboniste, Sophie Cormier, souligne la richesse de l’histoire et l’impact que ces ensembles communautaires ont eu dans le paysage culturel de la région de Moncton.

«C’est quand même impressionnant la présence de ces harmonies communautaires dans l’histoire et la place que ça eut dans la culture. C’est une richesse locale qu’on ne réalise pas des fois», a déclaré en entrevue Sophie Cormier.

Fondée en 2003, l’Harmonie Codiac est le résultat de la fusion des groupes d’harmonie de Moncton et Riverview. Mais bien avant les années 2000, des ensembles communautaires du même genre ont existé dans la région, le plus ancien étant le Moncton Citizens’ Concert Band en 1870. Parmi les ensembles qui ont suivi, il y a eu la fanfare L’Assomption créée par Ferdinand Malenfant, frère de la cantatrice Anna Malenfant, de 1925 à 1966. Le regretté Neil Michaud qui a été membre de l’Harmonie Codiac a également fait partie de cette fanfare. Avec leur concert, les musiciens veulent souligner la richesse de ces ensembles qui les ont précédés et qui ont mené à leur harmonie aujourd’hui.

Sophie Cormier estime que si l’Harmonie Codiac peut aujourd’hui célébrer ses 20 ans c’est grâce à l’engagement de ses membres et de son directeur Justin Guignard.

Pour son concert anniversaire, les 35 musiciens ont préparé un menu musical étoffé avec comme pièce maîtresse une œuvre originale écrite par le compositeur Roy Strang, ancien directeur musical de plusieurs harmonies communautaires du Grand Moncton.

«Notre directeur artistique Justin Guignard a trouvé et transcrit une composition originale écrite à la main par Roy Strang. Nous aurons l’honneur d’offrir les pages originales à son fils, Roger Strang, après avoir interprété la pièce durant le concert.»

En plus de revisiter son histoire, l’ensemble naviguera à travers les styles musicaux de différentes époques qui sont joués par les harmonies. Ils interpréteront aussi une composition d’un nouveau membre de l’orchestre.

Une photo d’archives de la fanfare Assomption prise en 1925. – Gracieuseté

Le groupe a également préparé une exposition qui retrace l’histoire des harmonies communautaires dans la région. Photos historiques, souvenirs, uniformes, coupures de journaux et partitions musicales de 1875 à nos jours composent la collection qui sera exposée dans le lobby de l’auditorium. Pour concevoir cette exposition, ils ont recueilli de l’information et des documents au Musée de Moncton à la Place Resurgo et auprès des membres du groupe.

«On peut voir notamment, la grande implication de Neil Michaud à travers les années et les différents groupes.»

Dans la liste de membres des anciens groupes, il est mentionné, entre autres, Roland Bourgeois et Richard Gibson.

L’événement est présenté ce vendredi 9 juin, à 19h, à l’auditorium de la polyvalente Mathieu-Martin à Dieppe.