Lac-Baker vibrera au son de la musique classique en août

C’est une palette de musiciens chevronnés originaires de tous les coins de la planète qui se retrouveront à Lac-Baker, du 4 au 6 août, lors du Festival de musique de chambre.

Une douzaine de musiciens originaires du Canada, mais aussi de pays comme le Venezuela, le Maroc, la Corée du Sud, le Mexique et l’Israël se donneront rendez-vous pour cette troisième édition du festival.

Certains de ces musiciens sont établis au Nouveau-Brunswick, mais il y en aura également d’ailleurs en Amérique du Nord.

«Ce n’était pas possible de faire ça avant à cause de la COVID-19, mais on aura vraiment un mélange de musiciens établis au Nouveau-Brunswick et ailleurs. On a tous étudié dans différents coins du monde, alors ça fait en sorte que notre rencontre est encore plus unique et intéressante», a mentionné la directrice artistique et fondatrice du festival, Sarah Harrigan.

Selon Mme Harrigan, l’objectif de l’événement est de créer une expérience inoubliable dans un environnement intime, tout en tirant profit de l’église de la communauté de Lac-Baker qui offre une acoustique incroyable.

«L’endroit est chaleureux et les gens sont vraiment à proximité des musiciens, donc ça fait une ambiance qui fait que tu es comme dans un salon. C’est comme ça que la musique de chambre a commencé. Ce sont des musiciens, entre amis, qui se mettaient ensemble et jouaient dans les salons.»

Dans cette optique, la fondatrice du festival a dit vouloir miser sur cette sonorité hors du commun au sein de l’église de la paroisse afin de mettre de l’avant les instruments à cordes.

«Pour cette raison, j’ai décidé de choisir un répertoire qui est, en grande partie, pour un petit orchestre à cordes (…) J’ai vraiment hâte d’en faire partie et les gens qui vont venir pourront entendre la grande résonance qui peut être produite par les musiciens et l’acoustique. Ils pourront se faire envelopper par le son.»

Bien que l’événement se déroule au cours de la fin de semaine du 4 au 6 août, un concert communautaire en plein air, qui servira de prélude au festival, aura lieu le 2 août au chapiteau de la plage municipale de Lac-Baker.

«Ça donne un aperçu de ce que les gens vont entendre pendant la fin de semaine», a ajouté Sarah Harrigan.

Le premier concert officiel, intitulé Ombre et lumière, présentera des œuvres élégantes et chaleureuses de Mozart, mais aussi des pièces plus sombres comme La jeune fille et la mort de Schubert. Cette soirée mettra aussi en vedette une composition d’une artiste de la région, Sophie Dupuis.

Le deuxième concert, le 5 août, intitulé Racines folkloriques, aura comme objectif de présenter des œuvres classiques et des chansons populaires, basées sur des œuvres folkloriques.

«Ce sera un voyage à travers le monde, de musique traditionnelle danoise, roumaine, anglaise et de folk américain connu, comme Gordon Lightfoot, Simon and Garfunkel, ainsi que des pièces originales d’une des musiciennes qui seront au festival.»

Pour terminer, le concert du 6 août sera réalisé en collaboration avec les festivités du 150e anniversaire de l’arrivée des religieuses hospitalières au Madawaska. On y présentera notamment des œuvres de Bach et de Dvorak.

Selon Sarah Harrigan, chaque concert peut recevoir environ 300 personnes. L’an dernier, certains spectacles ont attiré environ 250 mélomanes.

«On voit vraiment un intérêt chez les gens. Chaque année, il faut choisir nos dates de plus en plus tôt (…) J’espère que ça va continuer à grandir comme ça pour, qu’éventuellement, on puisse donner encore plus de concerts et faire venir plus de musiciens. Ç’a déjà beaucoup en trois années et j’espère que ça va continuer.»

Selon Mme Harrigan, les musiciens sont aussi très enthousiastes à l’idée de faire partie de cet événement.

«Pour les musiciens, de voir une salle remplie comme ça, on veut tous avoir ça. C’est quand même rare alors c’est un cadeau pour nous (…) Quand ça finit, ils se sentent tellement bien accueillis qu’ils veulent revenir. Ça tisse des liens entre la communauté et les musiciens.»

Notons que les gens qui souhaitent assister au festival pourront se procurer des billets de façon électronique, par l’entremise du site Web du Festival de musique de chambre au www.fmclacbaker.com. Ils seront en vente dès le 15 juin.