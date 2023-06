Renée Blanchar tourne la deuxième saison de la série Le monde de Gabrielle Roy

Le tournage de la deuxième saison de la série dramatique Le monde de Gabrielle Roy est en cours dans la région de Winnipeg. À travers les huit nouveaux épisodes, on découvrira la célèbre écrivaine franco-manitobaine à l’âge adulte qui s’éveille au monde des arts et de la culture.

Jointe à Winnipeg, la cinéaste de Caraquet Renée Blanchar qui en est à son 16e jour de tournage est déjà dans cette région depuis trois mois afin de préparer le tournage. Elle raconte qu’elle a eu rapidement l’idée de ce deuxième volet, même en ne sachant pas si le diffuseur allait donner son feu vert. Renée Blanchar s’est découvert une certaine parenté avec l’autrice franco-manitobaine. Tout comme Gabrielle Roy, la cinéaste acadienne s’est envolée vers la France quand elle était dans la vingtaine pour aller étudier et se réaliser.

«On dirait que je savais c’était quoi ce besoin de partir pour s’affirmer. Très vite, j’ai trouvé aussi une parenté et une connivence par rapport à l’idée d’être minoritaire sur ce vaste territoire. Il y a quelque chose qui s’est passé entre Gabrielle Roy et moi. »

Contrairement au premier volet sur l’enfance de l’écrivaine qui se déroule sur une année, ce second chapitre se déploie sur plusieurs années, de 1929 à 1937, une période de grande pauvreté, juste avant son départ pour la France.

«Ce sont les dernières années de Gabrielle Roy à Winnipeg où dans un premier temps elle essaie de répondre à ce qu’on attend d’elle en devenant enseignante et qui peu à peu découvre à travers le Cercle Molière, à travers l’effervescence anglophone culturelle, un monde artistique auquel elle veut adhérer au point où rêver et décider de partir, au départ pour devenir comédienne, en allant étudier à Paris», a expliqué la réalisatrice acadienne qui signe aussi le scénario.

«Décider de partir seule comme ça à moins de deux ans de la Deuxième Guerre mondiale, c’est assez fou.»

La réalisatrice raconte que ce nouveau chapitre de la vie de l’écrivaine a été extrêmement intéressant à écrire. Elle s’est basée sur des éléments de recherche afin d’assurer la véracité des faits.

«Gabrielle Roy n’a pas tellement écrit sur sa vingtaine. Mon sentiment c’est que c’était une période très torturée pour elle, pas nécessairement glorieuse parce qu’elle a été extrêmement dure avec les siens pour s’arracher à sa vie et donc dramatiquement, on va dans des zones quand même fortes et je crois que ça risque d’être quelque chose que le spectateur va découvrir au-delà de Gabrielle Roy. Qu’est-ce qu’on a à faire quand on a une vocation artistique et qu’on est prêt à tout pour y arriver et c’est ça le thème de la saison.»

Une imposante distribution

La série tourne autour du trio familial, le père étant décédé. Gabrielle Roy est incarnée par Romane Denis qui porte cette deuxième saison. Martine Francke joue le rôle de Mélina, la mère vieillissante, tandis que la comédienne franco-manitobaine Marie-Ève Fontaine interprète sa sœur Clémence à l’émotivité particulière. C’est une distribution imposante d’une cinquantaine d’acteurs, et ce sans compter les figurants.

«Le casting pour moi est toujours un élément extrêmement sensible que je travaille beaucoup, parce que tout est là quand on a de bons comédiens. Évidemment, il reste à incarner l’histoire, mais elle est déjà portée par des gens.»

Comme à la première saison, chaque épisode d’une demi-heure correspond à un moment charnière de l’écrivaine. La saison se termine quand Gabrielle Roy part en France. D’après la réalisatrice, la porte n’est pas fermée pour une troisième saison.

«On sent quand même beaucoup d’intérêt autour de la série. C’est sûr qu’indépendamment de moi, il y a certainement de la matière pour continuer de raconter une femme exceptionnelle de son temps qui traverse comme ça des décennies et qu’on peut continuer de visiter. Le sujet n’est pas nécessairement tari.»

Un tournage intensif

Les prochaines semaines de tournage ont lieu en région rurale à l’extérieur de Saint-Boniface et Winnipeg, mentionne la réalisatrice. Bien que les journées de tournage soient longues et intenses, elle affirme être entourée d’une équipe fantastique.

«Sur le plan humain et artistique, ça se passe vraiment bien. Il y a des résonances qui font que tout le monde a envie d’aller plus loin. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui m’amènent à donner le meilleur de moi-même et à me dépasser.»

C’est un projet qui, confie-t-elle, la sort constamment de sa zone de confort.

«Je dirais que la rencontre tant devant que derrière la caméra pour moi vaut tous les sacrifices et tous les risques parce que c’est très riche.»

Coproduites par les Productions Rivard au Manitoba et Zone 3 au Québec, la série sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada au cours de la saison 2023-2024. La romancière Gabrielle Roy est née à Saint-Boniface en 1909 et est décédée à Québec en 1983.