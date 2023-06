Télévision: un projet d’adaptation du roman Les Foley d’Annie-Claude Thériault

Une adaptation télévisuelle du roman Les Foley d’Annie-Claude Thériault pourrait voir le jour. Le projet de minisérie de la saga féminine développé par la cinéaste Renée Blanchar et Ça Tourne Productions, vient de franchir une nouvelle étape importante.

La réalisatrice et scénariste de Caraquet raconte qu’elle a eu un coup de cœur pour ce roman dont l’action se déploie sur deux continents, de l’Irlande à la Péninsule acadienne. Le récit dresse le portrait d’une famille irlandaise à travers six générations de femmes. Renée Blanchar avait assisté au lancement du roman au Salon du livre de la Péninsule acadienne en 2019.

«Très vite je l’ai lu, ça a été un coup de foudre et un coup de coeur et j’ai vu tout de suite une série», a déclaré la cinéaste, au cours d’un entretien téléphonique depuis Winnipeg où elle tourne la deuxième saison du Monde de Gabrielle Roy.

Sa maison de production a donc entrepris les démarches nécessaires afin de développer une adaptation télévisuelle.

«Dans la foulée de ça, j’ai rencontré Annie-Claude Thériault que je connaissais peu pour lui parler du projet. Et là, ça a été une vraie rencontre et je me suis dit pourquoi ne pas proposer à Annie-Claude de co-scénariser avec moi et donc c’est ce travail-là qu’on a amorcé ensemble depuis plus d’un an.»

Bien que le synopsis soit développé, il y a loin de la coupe aux lèvres, précise la cinéaste, ajoutant du même souffle qu’il s’agit d’un projet ambitieux, puisqu’elle souhaite le réaliser en coproduction internationale. La productrice québécoise Chantal Lafleur (Avenida) et Kometa Films en France sont associés au développement du projet initié par la maison de production de Caraquet. Ils envisagent de tourner en Irlande, en France et dans la Péninsule acadienne, plus particulièrement à Miscou.

«Ça pouvait aussi se faire qu’avec le Canada et on pourrait arriver à quelque chose de bien. Or on a envie d’aller hors des sentiers battus avec ce projet-là et il se trouve qu’on a été retenu pour ce programme qui s’appelle Canada France séries-lab et qui est une première», a relaté Renée Blanchar.

Colette Mallais, administratrice à Ça Tourne Productions, et l’autrice Annie-Claude Thériault sont présentement à Banff pour participer à ce programme et à des rencontres de formations données par l’Association des producteurs francophones du Canada. La compétition est féroce, seulement quatre projets ont été retenus parmi une trentaine de propositions, a fait savoir la cinéaste. Les Foley est le seul projet qui émane de la francophonie canadienne. Canada France séries-lab est une initiative chapeautée par Téléfilm Canada et le Centre national du cinéma et de l’image animée afin de favoriser les coproductions internationales, notamment en français. Ce programme leur permet d’approfondir leurs connaissances sur la coproduction internationale, d’être mis en contact avec des experts dans divers projets et de présenter leur projet.

«J’ai un bon feeling. Le projet intéresse vraiment les personnes avec qui on parle. On a eu de bons commentaires après notre présentation. On nous a dit que c’est une série très touchante racontée du point de vue de différentes générations de femmes, aussi captivante, immersive, située sur une île qui saura certainement captiver le public. Un projet extrêmement bien écrit […]», a souligné Collette Mallais.

«C’est un peu fou»

Renée Blanchar qui parle rarement de ses projets télévisuels ou cinématographiques avant qu’ils ne se concrétisent a eu envie cette fois de partager sa fierté.

«C’est une émulation aussi qui est extrêmement inspirante et je suis très consciente de la petitesse (entre guillemets) de notre boite et d’arriver à des trucs comme ça, c’est un peu fou, mais j’ai confiance surtout en matière d’écriture et de récit d’arriver à quelque chose de fort dans une co-écriture avec Annie-Claude Thériault qui est une autrice d’exception.»

Le scénario de cette adaptation est écrit à quatre mains.

«Une des qualités d’Annie-Claude c’est cette capacité de revisiter son propre univers et d’accepter et même de souhaiter le changer et d’aller dans d’autres dimensions.»

Elles se donnent encore environ un an pour le développement et pour trouver des diffuseurs canadien et français, a fait savoir Collette Mallais. Pour l’instant, il est question d’une télésérie de six épisodes d’une heure. Si tout va comme elles le souhaitent, elles espèrent entreprendre le tournage en 2025.

Renée Blanchar réitère qu’il n’y a «rien de coulé dans le béton, mais il y a vraiment un élan autour du projet, en sachant très bien que les défis sont nombreux et que le premier jour de tournage si jamais il arrive est encore loin.»