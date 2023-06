La Fête de la musique est en voie de devenir une belle tradition en Acadie

La Fête de la musique, cette grande célébration, voit son origine en France en 1982. Depuis, cette manifestation populaire et gratuite est organisée dans plus de 120 pays.

Du 17 au 25 juin, de nombreux artistes vont se produire aux quatre coins de l’Atlantique pour lancer la saison estivale.

«C’est un événement qui est extrêmement important en France. C’est un événement culturellement marquant qui lance le début de l’été», souligne Mélaine Ricard-Boulieu, porte-parole du Consulat général de France dans les provinces atlantiques.

«On trouvait dommage que cette fête ne soit pas présente en Acadie. C’était donc l’intention du Consul général l’an dernier de relancer cet événement, qui a déjà existé dans certaines communautés dans le passé, dont Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et d’autres villages à travers l’Acadie», ajoute-t-il.

Un total de 11 concerts seront présentés au Nouveau-Brunswick, soit Patrick Gillespie (le 10 juin au marché de Moncton), le concert de fin de saison de Sistema (le 19 juin à l’église Wesleyan de Moncton), Kevin Chase (le 20 juin au parc Victoria de Moncton), Pas Badres (le 21 juin à l’école de Notre-Dame-de-Kent), Chansons et danses ukrainiennes (le 21 juin au parc du Centenaire de Moncton), Maude Sonier (le 22 juin au Furnace Room à Moncton), le film musical Y’a une étoile (le 23 juin au Centre des arts et de la culture de Dieppe), Perfect Fit (le 24 juin au marché de Moncton) ainsi que le Cercle d’auteurs francophones au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Ce dernier événement mettra en vedette Caroline Savoie, Sylvie Boulianne, Andrew Creeggan, Christian Kit Goguen, Émilie Turmel et Gabriel Robichaud.

«Pour en arriver à cette programmation, nous avons contacté nos partenaires à travers tout le Canada atlantique, en plus de lancer un appel de candidatures», explique Mélaine Ricard-Boulieu.

«Nous avons sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents et les plus adaptés au format en sachant que c’est un format très ouvert.»

Certains concerts seront présentés en collaboration avec la série Acoustica.

«On a échangé avec les gens de la ville de Moncton sur ce concept et ils ont accepté de jumeler tous leurs concerts du 17 au 25 juin sous l’ombrelle de la Fête de la musique», mentionne le porte-parole du Consulat général de France dans les provinces atlantiques.

Les organisateurs ont aussi pensé à inclure une soirée consacrée à la culture ukrainienne.

«On est très heureux de mettre de l’avant des chants et des danses ukrainiennes à cette occasion puisque la France se tient aux côtés des Ukrainiens et des Ukrainiennes. dans la tragédie qui les frappe actuellement.»

Mélaine Ricard-Boulieu s’est dit heureux de la réponse du grand public pour la première édition qui a eu lieu l’an dernier.

Il s’attend à la même chose cette année.

«C’était très joyeux et très festif dans plusieurs communautés du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Halifax. Beaucoup de monde nous est revenu en nous disant à quel point ils avaient aimé ce concert..»

Mélaine Ricard-Boulieu souhaite que la Fête de la musique prenne racine en Acadie et devienne un événement annuel.

«C’est pour ça qu’on est revenu avec encore plus de force cette année avec 11 concerts. On espère que le concept prendra encore plus d’ampleurs au cours des prochaines années.»