Paquetstock: du nouveau pour la 7e édition

Les amateurs de musique country, rock et pop seront servis à souhait lors du festival Paquetstock qui aura lieu à Paquetville, du 17 au 20 août.

Le premier soir de spectacle, c’est Laurie Leblanc et les groupes Spinnin’ Pistols et La Trappe qui vont divertir la foule, sous le Chapiteau.

Le samedi, c’est la musique rock des groupes Alter Ego, Backbone et Xplosion qui sera mise à l’honneur.

«C’est important pour nous d’avoir des chanteurs et musiciens de la région dans notre programmation. Cette année, le groupe Xplosion a comme invité Maxime Martinet», souligne le porte-parole du festival, Luc Robichaud.

Maxime Martinet est un jeune musicien acadien qui a remporté le prix Coup de cœur et la troisième position au concours CCNB sur scène. Il fait partie du groupe George and the New Vibrations et du duo Maxime Et Stéphane.

Outre ses spectacles, le festival a prévu une programmation diversifiée pour petits et grands, en journée.

Les festivités vont débuter avec une nouveauté, la soirée Poker Texas Hold’Em, au Centre des Loisirs de Paquetville, le jeudi.

Le vendredi, une activité intergénérationnelle aura lieu au Manoir Édith B. Pinet. Familles et amis pourront visiter les résidents tout en assistant à des micro spectacles et en participant à des activités.

«Ils vont avoir leur propre moment, juste pour eux. C’est un beau partenariat!», dit M. Robichaud.

Un rallye automobile permettra aux touristes de visiter la région, à la troisième journée du festival. En après-midi, les plus jeunes pourront bouger un peu, à l’occasion de l’activité Gym en folie, au gymnase de l’École communautaire Terre des jeunes.

«On est fières d’offrir ces nouveautés à la communauté, c’est un bel ajout», ajoute t-il

Les fanatiques de voitures antiques pourront admirer une centaine de bolides au Centre des Loisirs de Paquetville, pour la dernière journée du festival. D’autres pourront faire la tournée des kiosques, au Marché des fermiers.

Le Paradis Mini Ferme et des jeux gonflables extérieurs attendront les enfants sur le site du Chapiteau.

Un tournoi de balle-molle amicale sera également organisé par le comité.