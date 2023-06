L’Orchestre des jeunes du N.-B. se dit prêt pour Carnegie Hall

Il ne reste plus que quatre jours avant le concert de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick à Carnegie Hall. Après une année d’effort et de répétitions, les 85 musiciens et leur chef Antonio Delgado se préparent à prendre la route vers New York. Rencontre avec des musiciens passionnés et fébriles.

Depuis dimanche, l’OJNB est installé au Convocation Hall sur le campus de l’Université Mount Allison à Sackville, pour des répétitions intensives. La salle fourmille d’activités. Les musiciens et leur directeur apportent les dernières touches à leurs prestations et aux pièces qu’ils présenteront à New York.

L’Acadie Nouvelle est allée les rencontrer la veille de leur départ. Un mélange de fébrilité, d’enthousiasme et de nervosité règne au sein de l’orchestre. Souriant, Antonio Delgado est attentif aux moindres détails et dirige les jeunes musiciens avec rigueur et une bonne dose de fougue et de passion. Le grand orchestre rassemble des musiciens âgés de 11 à 23 ans provenant de plusieurs régions de la province. Tous les jeunes s’entendent pour dire que ça prend énormément de pratique pour arriver au niveau où ils sont rendus.

«C’est beaucoup d’effort, mais c’est aussi beaucoup d’excitation parce qu’évidemment, on attend avec impatience ce moment. Pour beaucoup de musiciens, c’est une consécration. Il y a énormément de musiciens qui rêvent d’aller là-bas et pour nous qui sommes aussi jeunes d’y aller, c’est vraiment extraordinaire», a exprimé l’altiste Louis Traisnel, 17 ans, de Moncton.

Le musicien estime que c’est un grand privilège d’avoir été invité à se produire dans cette salle considérée comme l’une des plus importantes au monde.

L’orchestre néo-brunswickois qui présentera son concert dans le cadre de l’événement Viennese Masters Invitational, est le seul ensemble canadien, les trois autres orchestres étant des États-Unis.

«Contrairement aux autres orchestres qui ont eu à auditionner, nous on a été invités», poursuit le musicien.

En effet, l’OJNB a été invité à participer à la suite du succès de sa vidéo teintée d’humour faisant la promotion du talent des jeunes musiciens; une réponse à la publicité négative d’Infiniti de Nissan. Jamais les musiciens n’auraient imaginé qu’une telle vidéo puisse leur permettre de se produire à Carnegie Hall.

«C’est vraiment un honneur d’y aller parce que ce n’est pas tout le monde qui a la chance de jouer à Carnegie Hall et les heures de travail que ça prend pour y aller, c’est incroyable!», a commenté le violoniste Alexandre Doucet, 14 ans, de Bouctouche qui en est à sa première année avec l’orchestre.

Luc Poirier, 22 ans, de Saint-Jean, est le chef de la section des percussions. Tous les musiciens pratiquent individuellement à la maison pour bien maîtriser leur partition, avant de se retrouver en groupe, explique le percussionniste.

«Aujourd’hui, on l’a mis ensemble puis c’était vraiment bien», mentionne Luc Poirier.

L'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick en répétition à Sackville. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

«C’est magique»

L’OJNB interprétera deux œuvres, Sinfonia India de Carlos Chávez et La Flûte enchantée de Mozart. Pour sa première année dans l’orchestre, le percussionniste qui poursuit des études universitaires en musique s’estime privilégié de pouvoir monter sur la scène légendaire new-yorkaise. Quand il était jeune, son père l’avait encouragé à auditionner dans l’orchestre, mais il n’avait pas osé.

«Avec des études en musique, j’ai appris et j’ai dit je vais essayer dans l’orchestre. Maintenant qu’on s’en va à Carnegie Hall, la salle de spectacle de musique classique la plus importante au monde où Tchaïkovski a joué l’Ouverture 1812, c’est magique».

D’ailleurs, il espère que la magie passera lors du concert le 16 juin.

«Évidemment, ça met quand même toujours un petit peu de nervosité parce qu’on n’a jamais fait ça avant, mais en même temps, ça fait sept ans que je suis dans l’orchestre, ça fait longtemps que je performe sur des scènes devant du monde. Les concerts, ça me fait moins peur qu’avant. Je suis plus à l’aise sur la scène maintenant», a indiqué le violoncelliste Émile Couture, 17 ans, de Moncton.

L’altiste Nicolas Bertin-Mills, 17 ans, de Moncton assure qu’ils sont prêts, seulement quelques petits détails à peaufiner. Les jeunes pratiquent les deux pièces depuis plusieurs mois.

«Je suis très excitée. Ça a pris beaucoup d’années de pratique. C’est comme un honneur», a ajouté l’altiste Haley McKitrick, 16 ans, de Richibucto.

L’Orchestre prend la route ce mardi. Avant d’arriver à sa destination finale, le groupe s’arrête à Saint Andrews afin de présenter un concert en soirée. «C’est un répertoire plus grand, on va jouer les deux pièces de Carnegie Hall, mais on joue aussi le répertoire qu’on fait depuis le début de l’année», a précisé Nicolas Bertin-Mills

Les jeunes sont entourés d’une équipe pour assurer l’organisation de ce voyage, dont la gérante de l’orchestre, Claire Leslie-Turnbull. Luc Poirier salue aussi l’appui des parents des musiciens dans cette aventure. Les musiciens seront de retour au Nouveau-Brunswick samedi soir.