Colin James de passage à Moncton en octobre

Le guitariste de blues Colin James donnera un concert au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton le 4 octobre prochain.

«Je t’ouvre des portes – franchis-les.» Colin James se souvient encore de ce conseil qui lui a été donné par le regretté Stevie Ray Vaughan. Le guitariste de Saskatchewan qui a partagé la scène avec sans doute les guitaristes les plus grands et les plus influents de tous les temps, a pris ces mots à cœur.

Sa carrière s’étend sur plus de 30 ans, avec un palmarès qui comprend 20 albums studio, 8 Prix Juno, 29 Prix Maple Blues et des ventes de disques multiplatine. Sa dernière sortie, en 2021, Open Road, est une célébration des relations personnelles. Il comprend des airs originaux écrits avec des collaborateurs de longue date tels que Colin Linden, Craig Northey et Tom Wilson ainsi que des réinterprétations de reprises par un groupe diversifié d’auteurs-compositeurs, dont Bob Dylan, Albert King, Tony Joe White et d’autres.

Colin James a été intronisé au Temple de la renommée de l’industrie canadienne de la musique en 2013. Son parcours est riche en faits saillants. Son premier album éponyme, en 1988, avec ses deux succès autoécrits Voodoo Thing et Five Long Years, a été l’album le plus vendu le plus rapidement de l’histoire du Canada. Cela lui a valu son premier Juno et une première place en tournée avec Keith Richards. Au fil des années, il a travaillé avec certains des artistes les plus vénérés au monde, notamment Lenny Kravitz, ZZ Top, Mavis Staples, The Chieftains, Carlos Santana, Johnny Hallyday, Jeff Healey et Buddy Guy.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de 16 juin et leur prix varie de 49,99$ à 59,99$ (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables).