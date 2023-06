Avec son documentaire musical Y’a une étoile, le cinéaste Julien Cadieux pose une question importante: L’Acadie queer, ça existe-tu?

En s’inspirant de l’oeuvre musicale d’Angèle Arsenault, il jette un regard sur le parcours du jeune musicien Samuel LeBlanc, qui se questionne depuis longtemps sur son identité queer et son identité culturelle.

Pour Julien Cadieux, la musique de la populaire artiste de l’Île-du-Prince-Édouard cadrait parfaitement avec le sujet.

«Lors du décès d’Angèle Arsenault, il y a eu une cérémonie hommage. Le sénateur René Cormier a joué seul au piano la magnifique chanson Tant qu’à vivre sur la terre. C’était la première fois que j’entendais cette chanson», raconte le cinéaste âgé de 34 ans.

«D’entendre ces paroles interprétées par un homme gai acadien qui a choisi de rester en Acadie et de s’afficher librement m’a donné une autre relecture de l’œuvre d’Angèle. Ce sont des paroles d’ouverture et de liberté», souligne-t-il.

«C’était la première fois, comme personne queer, que je pouvais me projeter dans une œuvre populaire acadienne. J’ai donc eu le déclic qu’un jour je voudrais faire un musical avec son œuvre.»

Avec son oeuvre, le cinéaste dit vouloir chercher à explorer l’intersectionnalité entre l’identité queer et l’identité acadienne, tout en se rappropriant certains symboles culturels acadiens,

Selon lui, la réappropriation de symboles permet de contester la pensée dominante. «En ce sens, la réinterprétation des chansons d’Angèle Arsenault dans les hauts lieux de l’imaginaire identitaire acadien (Pays de la Sagouine, Forteresse de Louisbourg, Fort Beauséjour, etc.) va dans le sens de cette réappropriation culturelle, cinématographique, musicale et linguistique», avance-t-il.

«Et nos chansons, à la lumière de nos personnages, seront toutes à l’intersection de l’Acadie queer. D’où le choix évident d’Angèle Arsenault. La communauté LGBTQ2E+ reconnaît dans son art, le courage face à l’adversité et le désir de liberté.»

L’Acadie rurale

Pendant longtemps, le déménagement vers les grands centres urbains pour les membres de la communauté LGBTQ2+ de l’Acadie rurale était un passage obligé afin de vivre dans un espace sécuritaire où s’épanouir, estime Julien Cadieux.

Mais les temps changent et les mœurs évoluent.

«Ces gens-là, de plus en plus nombreux, voient aujourd’hui que les pendules tournent et qu’il peut y avoir, en Acadie, une réconciliation intersectionnelle entre leur identité queer et leur région rurale, au lieu d’y voir un conflit éternel», précise le cinéaste de Moncton.

«Le musical Y a Une Étoile est un documentaire en hommage à cette intersectionnalité, riche, diverse et déterminée, et à ces jeunes, qui après des années de lutte des aînés LGBTQ2E+, commencent enfin à voir en leurs régions un terrain d’inclusion surprenant et un lieu de possibilités pour leur communauté.»

Angèle Arsenault

L’histoire d’amour entre Julien Cadieux et Angèle Arsenault ne date pas d’hier.

«Sa musique fait partie de notre culture populaire acadienne. Mon premier souvenir marquant de la chanteuse, c’est à 6 ans de la voir chanter Y a une étoile au premier congrès mondial acadien de 1994», se souvient-il.

«Il y avait là une foule énorme qui chantait tous en cœur avec elle la grande. Donc, c’est pourquoi j’avais envie de me réapproprier cette musique et cette fierté que nous avons pu ressentir en 1994, pour la transposer dans une fierté queer acadienne inclusive».

Le cinéaste souhaite que son documentaire puisse avoir un impact à travers le Nouveau-Brunswick.

«La révision de la politique 713 par le gouvernement Higgs et les récentes manifestations et commentaires contre le travail d’éducation des drag queens nous montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour faire de notre société un espace sécuritaire pour les personnes queers», mentionne Julien Cadieux.

«Je souhaite que ce projet portant sur la découverte de soi puisse participer à inspirer et qu’il soit porteur d’une société plus inclusive pour notre jeune génération.»

Le cinéaste se lance dans une tournée de promotion en Atlantique qui le conduira à Dieppe (23 juin), Clare (27 juin), Edmundston (30 juin), Caraquet (14 juillet), Fredericton (20 juillet), Charlottetown (23 juillet) et Halifax (27 juillet).