Les Moontunes partent sur les routes du Québec et de l’Ontario

Le meilleur atout des Moontunes c’est la scène, estime le guitariste et bassiste Samuel Frenette. Pour cette première série de spectacles au Québec et en Ontario, le septuor entend laisser sa marque en plus de dévoiler un aperçu de son prochain album Elephant Wizard.

Le groupe qui offre un mélange de rock, de progressif, de musique psychédélique et de soul teinté de jazz, s’est transformé depuis la sortie de son premier disque en 2021. Un des musiciens, le rappeur du groupe, a quitté la formation. Ils sont donc maintenant sept musiciens (Moncton, Montréal et Dartmouth) au sein de cet ensemble un peu éclectique. Pour le groupe qui a surtout joué dans les Maritimes depuis sa fondation en 2015, prendre la route vers l’Ouest représente une nouvelle fenêtre sur un plus vaste auditoire. Le guitariste et bassiste Samuel Frenette se réjouit de cette tournée qu’ils ont mise en place depuis janvier. Le groupe se produira, entre autres, au Quai des Brumes, un cabaret montréalais très couru par les amateurs de musique. Le guitariste souligne qu’ils ont envie de plus en plus de sortir des frontières du Nouveau-Brunswick, ce qui n’est pas nécessairement facile d’autant plus que leur style est assez unique, différent des créneaux musicaux habituels.

«Ce qui nous donne le plus gros avantage et la meilleure réception c’est quand on joue nos spectacles, on a souvent des bonnes réactions des gens, peu importe les foules qui sont là. […] Nous étions au ECMA (East Coast Music Awards), ça a vraiment bien été et on a reçu de bons commentaires et on a fait des contacts avec des professionnels de la musique. Des gens de l’industrie ont démontré de l’intérêt.»

Les musiciens ont des formations musicales à différents niveaux, en commençant par le percussionniste Martin Daigle qui poursuit des études doctorales en musique. Le chanteur et claviériste Miguel Dumaine et la trompettiste Monica Ouellette ont également fait des études en musique, tandis que Jérémie Poitras, (synthétiseur et saxophone) entre bientôt à l’université en musique. Le guitariste Patrick Gaudet et le batteur Marc-André Richard complètent l’ensemble, avec Samuel Frenette. Ces passionnés de musique créent avant tout des oeuvres qui leur plaisent, sans se plier aux impératifs de l’industrie ou au goût du jour en essayant de se forger un style précis.

«On aime bien ce qu’on fait et on a tellement de satisfaction à faire ça. Chaque petit succès veut dire un peu plus parce qu’on fait ce qu’on aime.»

Vers le rock progressif

Sans être un groupe de jazz, Les Moontunes ont adopté une démarche qui évolue un peu dans cet esprit, avec de longs solos, des cuivres, se donnant de la liberté dans les parties instrumentales. Pour son deuxième opus, il propose un style un peu plus rock, mais toujours dans cet esprit des années 1960 et 1970 où la musique progressive était composée autour de thèmes originaux et excentriques. Cette fois, ce sera l’épopée d’un magicien appelé Elephant Wizard qui en sera le fil conducteur, raconte le guitariste.

«Donc, la différence entre le dernier et celui-ci, c’est qu’il n’y a pas de rap dans ce cas-ci et musicalement, je dirais que le prochain album est un peu plus rock, un peu plus heavy, mais pas du métal et aussi plus psychédélique, il y a plus de synthétiseurs et beaucoup de couches musicales. […] Ce sera encore une fois, une musique contrastée.»

Les pièces se construisent autour d’idées initiales imaginées par le chanteur Miguel Dumaine. Par la suite, le groupe développe les pièces ensemble, avec le réalisateur. L’enregistrement qui a été réalisé par Mike Trask à Dartmouth et à Memramcook est maintenant complété et l’album devrait paraître d’ici la fin de l’année 2023. Parallèlement à la production du disque, ils travaillent sur un projet d’animation qui illustrera l’histoire et accompagnera l’album entièrement en anglais. Samuel Frenette précise qu’il ne ferme pas pour autant la porte au français.

En spectacle, ils offriront un mélange de pièces du premier disque et de nouvelles compositions. La tournée d’une dizaine de spectacles se déroule du 15 juin au 14 juillet avec des escales notamment à Fredericton, Toronto, Montréal, Sherbrooke et Rimouski pour se terminer au Festival de jazz d’Halifax.