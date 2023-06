Shania Twain à Moncton: «une expérience que je n’oublierai jamais»

Avec une énergie hors du commun et dans un environnement visuel haut en couleur, Shania Twain a comblé les attentes de ses admirateurs lors de son concert au Centre Avenir à Moncton mercredi. Acclamée à plusieurs reprises par les quelque 8000 spectateurs, la reine du country-pop a soulevé la foule.

Le concert a été présenté à guichets fermés. La foule a accueilli la chanteuse canadienne dans un tonnerre d’applaudissements. Elle est apparue un peu avant 21h vêtue d’un manteau noir sur une petite scène roulante au milieu de la foule sur le parterre en chantant Waking Up Dreaming.

À la deuxième chanson, Up!, elle s’est présentée sur la grande scène principale dans une robe scintillante, chaussant de longues bottes blanches. Derrière elle, était projeté le décollage d’une fusée.

Entourée de quatre musiciens (violon, guitares, basses et batterie) et de deux choristes-danseurs, elle a offert un mélange de chansons de son plus récent album Queen of Me et de ses succès, dont les incontournables, From This Moment On, I’ Gonna a Getcha Good et Any Man Of Mine. Avec plusieurs clins d’oeil à Moncton et au Nouveau-Brunswick, l’étoile de la musique a dit vivre la soirée de sa vie. Saluant la beauté de la salle, elle a confié que cette rencontre avec le public signifiait beaucoup pour elle.

«Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur. Je me sens tellement la bienvenue. […] C’est une soirée fabuleuse!», a-t-elle déclaré.

À deux reprises, elle a invité des spectateurs à monter sur la scène pour chanter avec elle. Le public était en liesse. L’enthousiasme était tel qu’à certains moments on aurait cru que le toit du Centre Avenir allait se soulever. Les gens ont dansé et chanté avec l’artiste, surtout pendant ces plus vieilles chansons.

Des spectateurs conquis

«L’énergie c’était fou. Juste voir Shania en vrai, on dirait que je ne le réalise pas parce que je l’écoute depuis que je suis toute petite», a exprimé une spectatrice de 19 ans, Alyssa Doucet de Bathurst.

Pour son amie Kim Comeau, aussi de Bathurst, ce concert représente un moment de nostalgie.

«Je me rappelle quand j’étais petite, ma mère avait un jeep et c’était tout le temps ça qu’elle écoutait. Pour moi, c’était vraiment une belle expérience parce que je ne pensais pas premièrement qu’elle serait venue à Moncton. On est vraiment choyé et chanceux d’avoir un beau centre pour accueillir des artistes. C’est une expérience que je n’oublierai jamais», a-t-elle affirmé.

Kim Comeau a été émerveillée par l’ensemble du spectacle et le visuel. «Ça répond à 110% à mes attentes et plus.»

Si le timbre de voix a changé un peu avec les années, il reste que les spectateurs interviewés estiment que sa voix est toujours aussi belle et similaire à ses enregistrements. La chanteuse qui avait pris une pause à la suite d’une chirurgie à la gorge a fait un énorme travail pour se réapproprier sa voix et revenir sur scène. Elle était dans une forme éclatante.

«J’ai pensé qu’elle serait peut-être moins bonne parce qu’elle a été malade, mais j’ai trouvé qu’elle a très bien chanté», a commenté une spectatrice, Johanne LeBlanc.

Celle qui avait manqué le rendez-vous de 1999 (concert de Shania Twain à Moncton) se réjouit d’avoir eu la chance de la voir en spectacle.

«Je ne suis pas beaucoup country, mais j’adore Shania. Ça a répondu à mes attentes et plus. Elle paraissait très gentille et super. […] Nous avons payé cher, mais ça a valu tout l’argent», a exprimé la spectatrice de Dieppe.

Elle a donné environ deux heures de concert. La finale du concert a particulièrement plu aux spectateurs, lorsqu’elle est revenue sur scène pour chanter ses grands succès That Don’t Impress Me Much et Man! I Feel Like A Woman.

«On a décidé deux jours passés de venir au concert. On est fier de l’avoir fait, sinon on aurait manqué quelque chose. […] J’ai trouvé qu’elle est numéro un. Mon moment préféré est la chanson That Don’t Impress Me Much», a mentionné Lison Cormier Boleyn qui a assisté au concert avec ses deux filles Jessica et Jennifer.

Très inventives, les projections sur le grand écran évoluent avec les chansons. Parfois on est dans un décor du Far ouest au Twain town saloon, sur la plage, dans un train, sur une route ou encore dans les rues de Moncton.

«Moncton, je suis ici pour faire rocker le country! S’il y a une chose que je sais à propos du Canada, c’est qu’on aime notre musique et qu’on aime chanter», a-t-elle lancé à la foule.

Shania Twain donne deux concerts à Moncton dans le cadre de sa tournée Queen of Me. Il reste encore quelques billets (très limités) pour le deuxième concert, jeudi soir. La chanteuse Robyn Ottolini assure la première partie du spectacle.