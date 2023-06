Le théâtre l’Escaouette dévoile sa nouvelle saison sous le signe du courage

S’appuyant sur le thème De revers et de courage, la 47e saison du théâtre l’Escaouette à Moncton propose neuf productions; des œuvres percutantes dont la grande majorité est signée par des femmes.

Pour sa nouvelle saison 2023-2024, la compagnie théâtrale de Moncton a concocté une programmation étoffée et bien garnie. La plupart des neuf productions auront droit à au moins deux représentations. La directrice artistique et codirectrice générale du théâtre l’Escaouette, Marcia Babineau, souligne que le public est revenu massivement en salle, dépassant ainsi leurs attentes. La compagnie peut donc se permettre à nouveau d’offrir une pleine saison.

«[…] Nous sommes vraiment heureux que les gens soient revenus si facilement dans le lieu (après la pandémie). Le théâtre c’est tellement l’art de la présence et je pense qu’ils apprécient de se retrouver dans une salle avec d’autres personnes pour vivre des moments particuliers et exceptionnels.»

Marcia Babineau souligne que des univers et des thèmes se recoupent dans les pièces de la prochaine saison. Dans chacune des œuvres, les personnages doivent surmonter des obstacles.

«Ce sont tous des personnages qui sont aux prises avec des situations difficiles, des actions et qui doivent faire preuve de courage pour les surmonter. C’est pour ça qu’on les a rassemblés.»

La dramaturgie acadienne et les femmes seront à l’honneur, huit des œuvres au menu étant signées par des autrices, dont six de l’Acadie. Certaines d’entre elles réalisent également la mise en scène ou interprètent des personnages dans leurs œuvres. En plus de reprendre les pièces Tsunami de Mélanie Léger et Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte de Caroline Bélisle qui seront présentées aussi à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le théâtre accueillera deux nouvelles créations Becca de Mélanie Léger et Johnny d’Emma Haché. Ces deux pièces sont des productions du Théâtre populaire d’Acadie. La pièce Bon voyage? écrite et mise en scène par Isabelle Bartkowiak, produite par Création Bluette, figure aussi à la nouvelle saison dans la section hors série.

Des personnages marginaux

Pour sa nouvelle création, le théâtre l’Escaouette propose Ornithorynque de Johanne Parent, une œuvre qui met en scène trois personnages marginaux du Restigouche: un oncle, sa nièce et son ami.

«Je dis toujours que j’écris du théâtre pour les gens qui ne vont pas au théâtre et mes personnages sont ancrés dans cette réalité-là», a mentionné l’autrice établie à Bathurst.

Cette œuvre qui sera mise en scène par Anne-Marie White, sera jouée par Philip André Collette, Marc-André Robichaud et la chanteuse Izabelle Ouellet qui incarne le rôle principal. Ce spectacle met en relief des réalités que l’on voit rarement sur la scène, souligne l’autrice qui espère ainsi que les gens puissent se reconnaître dans ce théâtre.

L’autrice porte ce texte depuis au moins 2018 qui a fait l’objet de quelques mises en lecture à Moncton et Montréal.

«C’est l’histoire de trois marginaux […] qui décident un peu de s’approprier leur histoire en la racontant, donc à partir de ce moment-là, il y a des retours dans le temps.»

Ils se racontent leur été 1990 d’après leurs souvenirs respectifs, avec des clins d’œil à la musique de cette époque. C’est aussi une histoire de conflit familial.

Ce sera la première fois qu’une pièce d’une telle ampleur de l’autrice originaire de Campbellton sera produite professionnellement en Acadie. Puisque c’est une coproduction avec le Théâtre À tour de rôle à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, la pièce sera présentée également dans cette ville pour huit représentations.

Marcia Babineau qui avait assisté à la mise en lecture de ce texte a été séduite par cette œuvre et par la qualité de la langue.

«C’est certainement le texte de théâtre de Johanne Parent le plus abouti. […] On est au cœur d’un conflit familial. Tout de suite après la lecture, j’ai parlé avec Johanne pour lui dire que l’Escaouette était très intéressée à monter ce spectacle.»

Anciens combattants et autochtones

Le spectacle Projet Monarques d’Angèle Séguin et d’Amélie Bergeron donnera le coup d’envoi à la nouvelle saison les 30 septembre et 1er octobre. Ce docu-théâtre a pris forme à la suite d’une série d’entrevues et de témoignages recueillis auprès des vétérans, de militaires et de leurs proches dont le quotidien est affecté par le syndrome de stress post-traumatique. Marcia Babineau se réjouit de pouvoir présenter cette œuvre au théâtre l’Escaouette, qui est l’ancien édifice de la Légion. C’était un lieu de rassemblement pour les anciens combattants.

«Le Projet Monarques, on trouvait que c’était significatif de donner la parole aux militaires et aux anciens combattants. […] Ça va nous permettre nous aussi de rassembler cette partie de la population et de les ramener dans l’ancienne Légion.»

Pour clore la saison les 21 et 22 mars, la compagnie accueille la pièce alterindiens de Drew Hayden Taylor. La directrice artistique affirme que cette pièce est étonnante, actuelle et très contemporaine. C’est l’histoire d’un souper entre amis qui prend une tournure inattendue. À son avis, c’est le clou de la saison.

«Je pense qu’on n’a jamais vu ce visage aussi percutant et cette prise de parole, elle nous dépasse parce qu’on aborde toutes sortes de thèmes, mais c’est vraiment d’un point de vue autochtone. La mise en scène est vraiment actuelle. J’ai été impressionnée par cette pièce-là et c’est une belle distribution.»

Toute la programmation de la 47e saison peut être consultée sur le site web du théâtre l’Escaouette.