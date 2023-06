Michèle Losier: une carrière glorieuse et un nouveau défi

Elle est sans conteste l’une des artistes acadiennes jouissant le plus d’une renommée internationale. Depuis plus de 15 ans, la mezzo Michèle Losier, ayant grandi à Saint-Isidore, s’est taillée une place de choix dans l’univers de la musique, notamment en chantant avec et sous la direction des plus grands tout en enregistrant ou figurant dans une douzaine de disques et DVD d’opéras et de mélodies diverses.

2008, une année charnière. Trois ans après avoir été sacrée Lauréate aux Auditions du Metropolitan Opera de New York, Michèle Losier montait sur scène lors de la finale du réputé Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique. Au programme: Ravel, Mahler et Mozart. Sa prestation fut convaincante, même si elle ne s’est pas classée parmi les six premiers prix. Elle a néanmoins charmé les dirigeants de la Banque Fortis de Belgique, qui se réservaient le choix de financer l’enregistrement d’un premier album suivi d’une tournée à l’un ou l’autre des finalistes. C’est elle – et non le premier lauréat – qu’ils ont choisie.

«C’est drôle, parce que ces jours-ci, mon nom est revenu souvent dans les médias belges, étant donné que la finale du concours avait lieu tout récemment. J’étais cité en exemple avec d’autres finalistes qui n’ont pas gagné l’un des trois premiers prix, mais qui ont quand obtenu beaucoup de visibilité ainsi qu’une belle carrière à la suite de leur passage au Reine Élisabeth», souligne Michèle Losier en entrevue vidéo avec l’Acadie Nouvelle.

Celle qui demeure à Bruxelles a d’ailleurs assisté à cette finale dans laquelle concouraient justement deux Canadiennes: les sopranos québécoises Anna-Sophie Neher et Carole-Anne Roussel.

«J’y suis allée cette année, alors que je n’aurais pas pu y aller les autres années passées (NDLR: le Concours Reine Élisabeth alterne les finales annuelles entre le chant, le piano, le violon, le violoncelle ainsi que la composition). Je n’avais pas le recul nécessaire parce que je me souviens à quel point ça avait été beaucoup de travail et j’aurais probablement été trop stressée pour les autres candidats. Mais là, j’avais le luxe d’y aller avec une amie et même si les deux Canadiennes n’ont pas terminé parmi les six premiers, tout le monde les applaudissait, incluant nous, ainsi que tous les autres finalistes, parce qu’ils étaient tous excellents», atteste Michèle Losier.

Dès lors, et depuis la sortie de son disque (sous l’étiquette Fuga Libera) dans lequel, accompagnée au piano par Daniel Blumenthal, elle reprend l’intégralité des Mélodies d’Henri Duparc et la tournée européenne qui s’en est suivie, Michèle Losier a accumulé des rôles prestigieux et chanté aux côtés de gens tels que Jonas Kaufmann, Nathalie Dessay ou de René Pape. Elle a de plus été dirigée par des chefs comme Yannick Nézet-Séguin, Sir Mark Elder ou plus récemment par Zubin Mehta à Florence, en avril, dans la Symphonie no 2 en do mineur «Résurrection» de Mahler. Le Metropolitan Opera de New York, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome ou encore le Wiener Staatsoper font partie des scènes sur lesquelles elle est montée et où elle est régulièrement invitée.

«Je ne suis peut-être pas aussi connue que Roch Voisine (un autre Acadien), mais c’est vrai que j’ai le privilège de beaucoup voyager et de chanter avec des collègues extraordinaires» relève Michèle Losier.

Au cours de notre entretien, tout en considérant tout ce chemin parcouru depuis plus de 15 ans, elle se remémore ses premiers cours de piano ainsi que ses premières armes en tant que chanteuse dans la chorale paroissiale. Son enfance heureuse, dit-elle, demeure son ancrage quotidien.

«Saint-Isidore, où mon père demeure toujours, ça demeure un lieu de paix pour moi. En vieillissant, la nostalgie de la patrie se fait plus forte, plus insistante. Si tu me demandes où je voudrais vivre dans l’absolu, je te répondrais que c’est dans mon petit village que je me sens le mieux et que je veux toujours faire découvrir à mon fils. Bien sûr, il y a le travail et tout le tra-la-la et je suis quand même contente de la vie que j’ai, mais quand je repense à mon village d’enfance, ça me fait toujours du bien», confie Michèle Losier avec des étoiles dans les yeux.

Professeure invitée

Par ailleurs, en plus de poursuivre sa carrière de mezzo-soprano, Michèle Losier s’apprête sous peu à relever un nouveau défi: celui de professeure invitée au Conservatoire royal d’Anvers, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bruxelles. À 45 ans, l’artiste acadienne se sentait mûre pour cette nouvelle aventure.

«J’ai atteint de plus gros objectifs que je pensais dans ma carrière de chanteuse et j’avais envie d’enseigner depuis un certain temps. Quand j’ai postulé, il a fallu que je passe une audition et que je prépare un dossier de candidature très solide, étant donné que je n’ai pas de diplôme en pédagogie. Finalement, les dirigeants m’ont prise et j’ai très hâte de commencer», exprime avec enthousiasme celle qui apprend également le néerlandais ces jours-ci.

«Ce n’est pas une langue facile, note Michèle Losier dans un léger fou-rire, mais comme c’est l’une des deux langues officielles en Belgique et que c’est bien vu par les universités de connaître le français et le néerlandais, je me suis mise à la tâche, même si je donnerai la plupart de mes cours en anglais puisque j’aurai des étudiants d’un peu partout à travers le monde.»