Abel Cormier tape du pied depuis 30 ans au Pays de la Sagouine

Abel Cormier, alias le personnage de Walkalone, entame sa 30e saison au Pays de la Sagouine à compter du 25 juin.

Au cours des premières années d’existence du Pays, on pouvait le voir et l’entendre avec son violon sur le toit de la maison de la Sagouine, mais ses occupations ont changé avec le temps. Au fil des années, Walkalone est devenu conteur.

À la cabane jaune se trouvant sur la terre ferme à la sortie du centre d’accueil, c’est là que se trouve le personnage trentenaire. Le premier spectacle de la journée commence vers 10h30 dans le Hangar, se trouvant juste derrière. Lui et Émilien Cormier (Thaddée) présentent quatre spectacles par jour.

C’est là que Walkalone raconte l’histoire des Acadiens et de la musique acadienne. Il montre aux nombreux visiteurs comment taper du pied et raconte l’ambiance des partys de cuisine de l’époque en Acadie.

Lorsqu’on lui rappelle cette période où il jouait du violon sur le toit de la maison de la Sagouine, il rit, en mentionnant que ça fait longtemps.

À ses débuts, il avait été approché par la directrice artistique Gracia Couturier. «Elle m’a appelé trois ou quatre fois et je ne voulais pas venir», exprime-t-il. En fait, ça le stressait un peu.

«Ma femme m’a dit: ben, pourquoi tu essaierais pas ça? Ce serait une belle expérience.» L’artiste a finalement accepté.

«Aussitôt que j’ai mis les deux pieds au Pays de la Sagouine, mes pieds ont pris racine», dit-il.

Il n’oubliera jamais sa première année, alors que c’était la tenue du premier Congrès mondial acadien en 1994. «C’était tellement spécial. C’était plein d’émotions. Il y avait de 1500 à 2000 personnes, si ce n’est pas plus tous les jours», se rappelle-t-il.

«Quand tu parles de déportation et du fait qu’ils ont séparé des familles, moi ça me touche ces affaires-là», déclare-t-il. Il aime informer les visiteurs sur ces faits historiques. Il a parfois été ému en les racontant au cours des années. «Les Québécois ne savent pas notre histoire, même les Français ne la connaissent pas.»

Âgé de 69 ans, Abel Cormier a commencé à jouer du violon à 21 ans. Son père Nazaire était un fervent de cet instrument à cordes. Il les collectionnait, en avait toujours entre 15 et 20 à sa disposition.

«J’avais deux oncles qui jouaient du violon aussi. Je m’en souviens parce qu’on avait des partys de cuisine à la maison. Un de mes oncles tapait du pied en jouant. Mon focus était sur ses pieds.»

Le musicien-conteur s’est inscrit à un cours classique avec le père Médard Daigle à l’Université de Moncton. Il a par la suite suivi un autre cours de violon, à l’ancienne celui-là, avec Ivan Hicks de Riverview.

«Mais, ça n’a pas duré longtemps. Je n’aimais pas ça. Je pratiquais et pratiquais. J’ai appris par moi-même disons», indique l’autodidacte dont l’apprentissage s’est fait à l’oreille.

Une anecdote avec deux pionnières

Lors d’une année sabbatique de Viola Léger, le musicien-conteur se rappelle que la grande comédienne était venue faire un tour sur le site. Elle avait invité Walkalone à s’asseoir avec elle pour un brin de jasette.

«Sais-tu que toi et moi on est des vétérans ici», avait-elle dit au joueur de violon. «Oui Madame Léger, c’est vrai», avait-il répondu.

Une semaine plus tard, celle par qui tout a commencé, Antonine Maillet, arrivant de Montréal, lui fait la même remarque. «Ça m’a bouleversé. La même chose venant de ces deux grandes dames, qui me disent: on est des vétérans, ça m’est tout le temps resté. Je sentais que je faisais partie d’une équipe», fait-il remarquer.

Le Pays de la Sagouine entame sa 31e saison estivale le dimanche 25 juin. Même après toutes ces années, Abel Cormier a toujours hâte de rentrer au travail.

«Quand tu t’en vas le soir de l’ouvrage et que tu jongles à l’ouvrage de demain matin et que tu as hâte de rentrer de nouveau, et bien c’est ça mon feeling», confie-t-il.

Pas question pour lui de se retirer maintenant. «Ça m’a pris 48 ans d’expérience en musique, en théâtre, en conteur. Je me suis rendu à un point où tu peux toujours être meilleur, mais je suis content du point où je suis rendu. Pourquoi je laisserais alors que ça m’a pris 48 ans à me rendre là? Ça n’a pas de sens», affirme-t-il.

D’où vient Walkalone?

Abel Cormier a toujours porté le nom de Walkalone au Pays de la Sagouine.

Walkalone est un personnage qui figure dans une des oeuvres d’Antonine Maillet et est inspiré d’une vraie personne qui habitait Bouctouche. Selon le Pays de la Sagouine, ce jeune homme était autiste (qu’on n’aurait pas diagnostiqué dans le temps).

«Il était quelqu’un qui vivait un peu isolé du village, et on pouvait l’apercevoir souvent en marchant sur le bord du chemin, la mine basse, seul», informe le Pays de la Sagouine.